Abanca financia ao Dépor con 45 millóns para reestruturar a súa débeda e o estadio pasará a chamarse Abanca-Riazor

Abanca e o Real Club Deportivo presentaron o acordo polo que a entidade financeira achega 45 millóns de euros que permitirán ao club coruñés reeestructurar a súa débeda e fortalecer o seu proxecto institucional e deportivo. A operación leva asociado un plan de tesouraría a 15 anos que facilitará afrontar "con maior desafogo" a carga financeira anual do Club, segundo destaca a entidade financeira nun comunicado.

Abanca financia ao Dépor | Fonte: Europa Press

O presidente de Abanca desde o pasado luns --cando Javier Etcheverría anunciou a súa marcha por motivos de idade--, Juan Carlos Escotet, destacou este xoves que "a operación fai viable ao Dépor e fortaléceo para poder competir de forma moi diferente a como o fixo nas últimas tempadas".

"Este acordo, que inclúe un plan financeiro serio e as garantías de devolución que o fan posible, é unha aposta por un proxecto deportivo e un estadio á altura do club, da cidade e de Galicia", resaltou. Así as cousas, o estadio pasará a chamarse comercialmente Abanca-Riazor.

O acordo proporcionará liquidez á entidade deportivista, o que lle permitirá elevar o seu tope salarial e ampliar as posibilidades no mercado de fichaxes para formar un equipo máis competitivo.

Ademais, achegará recursos para executar un calendario de reformas no estadio de Riazor que o adecuarán ás necesidades actuais do fútbol profesional.

O convenio con Abanca "abre para o Dépor unha nova etapa", segundo destaca o banco na súa nota, tras a operación financeira máis importante dos 111 anos de historia do club.

En palabras do seu presidente, Tino Fernández, "con este acordo por fin atopouse unha solución satisfactoria ao maior problema atopado á chegada ao club".

"Faremos fronte á débeda do Deportivo de forma ordenada para seguir sendo a entidade seria e solvente na que o convertemos, gañando competitividade no que é o verdadeiro motor da institución, o fútbol profesional de Primeira División", aseverou.

NOVO NOME E CALENDARIO DE ACTUACIÓNS NO ESTADIO

Ademais do acordo financeiro, Abanca e Dépor asinaron un novo contrato de publicidade ampliando o alcance e a duración temporal do actual. O aspecto máis significativo é que o estadio de Riazor, que mellorará as súas instalacións nos próximos anos, pasará a denominarse comercialmente Estadio Abanca-Riazor.

Á conclusión da reforma das cubertas, o Deportivo comprométese a mellorar a iluminación e a fachada do estadio, pero xa desde esta tempada, que comeza o sábado, os novos bancos, as novas zonas de bares e ambigús ou a creación dunha zona de 'hospitality' e traballo corporativo na área de Tribuna, serán unha realidade.

Ademais deste plan de melloras inmediato, o Deportivo desenvolverá un plan global de actuación sobre o estadio co fin de realizar unha "profunda" mellora do seu exterior, desenvolvendo un proxecto de reforma progresiva da fachada coordinada co Concello nas obras de reforma de cubertas que acometerá a institución municipal.

O Deportivo renovará tamén as dotacións e infraestruturas interiores, accesos e accesibilidade e executará un plan de innovación tecnolóxica que potenciará a compra e venda de entradas, a identificación a través de aplicacións móbiles e a comunicación con socios e simpatizantes. Para este plan global de actuación, o club dedicará polo menos 7 millóns de euros durante o próximos cinco anos.