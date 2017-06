O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendeu o modelo de colaboración público-privado empregado para a construción do Hospital Álvaro Cunqueiro (HAC) de Vigo, ante o que afirmou que "non" lle "importa" ser tachado de "culpable" por "facer un hospital en plena recesión económica" mediante este sistema.

Foto: Feijóo Aniversario Hac | Fonte: Europa Press

Así se pronunciou este xoves durante o acto de celebración do segundo aniversario do hospital, no que manifestou que "cada vez" que ve o centro hospitalario séntese "máis orgulloso de que, entre todos os galegos --fixésese-- este gran hospital cando non había un patacón, e cando ninguén axudou para nada para facelo".

Cuestionado acerca de se o feito de que en Pontevedra non se vaia a recorrer a este sistema implica que se arrepinte de telo empregado no HAC, Feijóo respondeu contundentemente que "para nada", e lembrou que en Castilla-La Mancha o PSOE "está a utilizar este mesmo modelo para facer outro hospital".

Neste sentido, explicou que no caso de Pontevedra "a obra é moito menos custosa" que a do Cunqueiro --con máis de 100 millóns de euros respecto de 370 millóns-- e ten a "particularidade" de que "neste momento a Xunta ten diñeiro, cada ano un pouco máis", mentres que na obra de Vigo cada ano había "menos" fondos que "o anterior".

"Os pacientes non se merecen, en algo tan importante como é isto, dicir: Non teño diñeiro, non o fago", remarcou Feijóo, quen mantivo que "iso foi o que fixo o bipartito: nin un metro cadrado de solar, nin un euro para facer o hospital e durante catro anos de bonanza económica non empezou o hospital de Vigo".

O acto polo aniversario do hospital, baixo o lema 'Medrando xuntos: os bebés do Álvaro Cunqueiro', contou coa presenza de case 40 nenos que naceron no centro desde a súa apertura, quen sopraron as velas nunha torta e coñeceron ao presidente autonómico antes de que ofrecese un discurso.

AOS QUE CRERON E FANO POSIBLE

Na súa intervención, Feijóo sinalou que aínda que o ano pasado non puido acudir ao acto polo primeiro aniversario do hospital vigués, foi "un orgullo" acudir nesta ocasión ao centro, do que puxo en valor que conta "cun dos mellores equipos de profesionais da sanidade pública española".

Acerca da infraestrutura hospitalaria, destacou que ten "tres veces" o tamaño do antigo Hospital Xeral de Vigo, con 280.000 metros cadrados, e a súa área de urxencias é "o dobre"; e dispón dos medios técnicos máis avanzados, e un bloque cirúrxico e servizos centrais "excepcionais".

Neste marco, trasladou o seu agradecemento "aos que fan posible este hospital" e "aos que creron no hospital na época de recesión, na que non --había-- un patacón para chegar a fin de mes". "En Vigo atrasouse o hospital que merecía e agora, por fin, Vigo e a súa área teñen este hospital", subliñou.

Tras participar neste acto, Feijóo desprazarase a Madrid para acudir a un evento no que recibirá un premio de prensa especializada en sanidade por ser "o presidente da comunidade na que máis se investiu en sanidade, que máis hospitais puxo en marcha". "Estou moi orgulloso de ser o primeiro presidente dunha comunidade autónoma que recolle esta distinción", rematou.