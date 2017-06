Vontade de diálogo na reunión de mediación entre sindicatos do metal e patronal polo convenio da Coruña

A reunión de mediación entre os sindicatos do metal e a patronal polo conflito do convenio da Coruña, que leva sen actualizarse desde o ano 2014, rexistrou este xoves vontade de diálogo de todas as partes.

Manifestación do metal do martes 27 | Fonte: Europa Press

O encontro, no Consello Galego de Relacións Laborais, comezou ás 17,00 horas e contou coa participación de UGT, CC.OO., CIG, patronal e a Inspección de Traballo.

Sobre as 19,00 horas houbo un receso nunha cita que prosegue e na que "está a haber diálogo", segundo sinalan fontes sindicais consultadas por Europa Press.

As centrais critican que a patronal "se negue" a incluír no novo convenio aspectos como a subrogación do persoal, a articulación de mecanismos de "fiscalización" do labor das mutuas no tocante ao control da seguridade laboral e os acordos sectoriais como o das auxiliares de Navantia.

Tamén, entre outros aspectos, esixen unha cláusula de revisión salarial "que garanta o poder adquisitivo" por encima do IPC, a activación dos pluses de antigüidade e xefatura de equipo, un "maior control" sobre as ETT e chegar a unha porcentaxe "mínima" de contratos indefinidos do 60%.

A mediación está a darse nun contexto de folga, tras dous días de paros --o pasado xoves 22 e este martes 27-- e con dous novos previstos para a semana que vén, o 4 e o 5 de xullo.