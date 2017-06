(AM)Consello.- A Xunta suma 230 millóns máis ás súas contas para gasto social e asumir a subida salarial a funcionarios

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciou este xoves a modificación dos orzamentos galegos de 2017 para sumar 230 millóns de "gasto adicional" e executalos o máis axiña posible. O paso materializarase a través dun proxecto lexislativo de impulso ao crecemento económico e ao gasto social.

Segundo explicou tras a reunión semanal do seu Goberno, o obxectivo da modificación é "protexer o gasto social", impulsar o desenvolvemento económico e tamén asumir a subida salarial aos empregados públicos da comunidade (o incremento será do 1%, o "máximo permitido" polos orzamentos estatais).

A previsión da Xunta é aplicar esta subida, que afectará aos 100.000 traballadores da Administración galega, incluído o persoal de sanidade, educación, universidades e ensino concertado, na nómina de xullo. Cada traballador percibirá a maiores unha media de 201 euros pola subida salarial desde xaneiro ata xullo. Para iso resérvanse uns 73 millóns dos 230 da modificación orzamentaria.

Ademais, o presidente galego calculou que, se se teñen en conta os complementos recuperados, o incremento anual deste ano roldará o 4 por cento, o que se traduce nunha cifra media duns 1.430 euros máis ao ano por funcionario.

Feijóo explicou que estes 230 millóns adicionais, cuxa incorporación esixe un proxecto lexislativo e a "autorización" da Cámara, están ligados á recadación, como consecuencia das liquidacións do IRPF e IVE, "superiores ás previstas". O obxectivo é que a lei quede aprobada no pleno da Cámara previsto para este mes de xullo.

Tamén en xullo ou a principios de agosto, en función de que o Consello de Política Fiscal e Financeira (CPFF) achegue os datos necesarios, quedará fixado o teito de gasto para as contas do próximo exercicio.

HEPATITE C E VACINAS

Un segundo bloque de gastos está ligado co ámbito sanitario, para o que a Xunta reserva 60 millóns de euros. Permitirá "universalizar" os fármacos da hepatite C, co que se poderían ampliar as prestacións "a unhas 2.000 persoas no que queda de ano".

Tamén se dispensarán novos tratamentos contra o cancro, enfermidades raras e terapias biolóxicas, que supoñen --remarca a Xunta-- "un aumento do custo sobre os tratamentos convencionais".

Ademais, o Sergas disporá de recursos para a compra de vacinas que se incorporaron ao calendario infantil e para aumentar en 20.000 as vacinas contra a gripe, coas que se "ampliará a cobertura na próxima tempada".

Tamén destinará 5 millóns ao Plan de humanización dos espazos asistenciais, con actuacións en hospitais de día, UCI, urxencias e servizos de diáleses e pediatría, e á execución de novos centros de saúde, ademais de "intensificar" a actividade cirúrxica e asistencial nos centros sanitarios galegos.

1.000 NOVOS PERCEPTORES DA RISGA

Para a área social asignaranse 14 millóns de euros. Así, a Xunta disporá de 8,6 millóns para atender a 3.000 novos dependentes, como xa avanzara o xefe do Executivo autonómico no Parlamento.

Tamén haberá 1.000 novos perceptores da Renda de Integración Social de Galicia (Risga). "Temos dotación económica para seguir deixando lista de espera cero na Risga", asegurou Feijóo, un día despois de transcender que a valedora do Pobo, Milagros Otero, investigará de oficio o posible retraso na tramitación de expedientes.

A Xunta concreta que o Goberno galego activa 3 millóns para dar este novo impulso á Risga, así como para mellorar 44 centros sociocomunitarios, o que beneficiará "a máis de 15.000 persoas".

O os ámbitos de familia e mocidade, disporase de 2,4 millóns de euros para investir nas escolas infantís da 'Galiña Azul', nos centros de protección de menores e en albergues e instalacións xuvenís.

Ademais, a Xunta contará con outros 11 millóns cos que se farán programas de interese xeral para atender a fins de interese social con cargo á asignación tributaria do IRPF.

EMPREGO, EDUCACIÓN E INNOVACIÓN

No eido laboral, destinaranse 5 millóns ao desenvolvemento de plans de emprego e de formación que incrementarán as oportunidades laborais de "colectivos prioritarios" para a Xunta. En concreto, contribuirán a completar os programas de emprendimiento e formación no rural e os programas dirixidos aos colectivos máis desfavorecidos.

En canto á educación, a lei permitirá destinar 11 millóns de euros a obras de reforma, ampliación e mellora dos centros educativos e do seu equipamento, a impulsar o plan de plurilingüismo posto en marcha pola Administración galega, ao desenvolvemento do libro dixital e a proxectos de I+D nas universidades públicas.

Feijóo incidiu en que a aposta do Goberno galego pola innovación tamén se reflicte nesta lei, con actuacións por 3 millóns para "reforzar" a aposta polo talento, as novas tecnoloxías e a industria 4.0, con especial atención ás pemes.

Ademais, destinaranse outros 2 millóns ao programa 'Reforma17', unha iniciativa para dinamizar o tecido empresarial galego. Ademais, no ámbito turístico, a Xunta destinará 3 millóns a intensificar a presenza en feiras turísticas en diferentes países e a accións promocionais do destino e de novos produtos cos que potenciar a 'Marca Galicia' como destino turístico diferenciado.

En canto ás infraestruturas, resérvanse 19 millóns de euros para actuacións na rede viaria e no chan industrial. Ademais, inclúese unha partida para o equipamento do Auditorio de Lugo.

AXUDAS Á COMUNIDADE GALEGA EN VENEZUELA

Esta lei tamén contribuirá con 4 millóns á posta en marcha da nova Axencia Galega dá Industria Forestal, que ten como retos "dinamizar un sector estratéxico da economía galega, incrementar o número de empresas e crear emprego".

Ademais, activaranse outros 5 millóns para acelerar proxectos pioneiros de mobilidade de terras e para reforzar as políticas de prevención contra os incendios --sobre todo na área fronteiriza con Portugal--, incluíndo a creación de novos puntos de auga, peches gandeiros e mantemento das devasas.

No ámbito marítimo, levarán a cabo actuacións para incrementar as prazas de amarre destinadas as embarcacións mexilloeiras en varios peiraos galegos. Tamén se realizarán obras en contornas portuarias e para a integración porto-cidade.

Por último, Feijóo recalcou que o anteproxecto lexislativo aprobado polo Consello da Xunta inclúe unha partida de 600.000 euros para paliar a situación da comunidade galega residente en Venezuela.