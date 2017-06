O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, informou de que en 2017 un total de 995 propietarios foron apercibidos por non cumprir co establecido na lei en relación á prevención dos incendios (como a limpeza nas franxas de seguridade das leiras, por exemplo) e engadiu que outras 3.000 notificacións "vanse a comunicar de forma inmediata".

"Hai que cumprir a lei", remarcou o xefe do Executivo, quen engadiu que se remitiron cartas cun recordatorio a todas as administracións con responsabilidades (como garantes subsidiarios de que as franxas estean limpas ou titulares das estradas) --concellos, deputacións e o Ministerio de Fomento--, así como á Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

Trasladouno despois da reunión semanal do Consello da Xunta deste xoves, que aprobou o Plan de Prevención e Defensa Contra os Incendios Forestais de Galicia (Pladiga) de 2017, que conta con 173,7 millóns de euros de investimento --dos que 105 millóns dedícanse a extinción--.

Xunto cunha trintena de medios aéreos --entre os propios da Xunta e os que proporciona o Estado-- e 360 motobombas, Galicia contará con 7.000 efectivos dispoñibles.

Deles, 5.700 son da Xunta, pero tamén se sumará persoal do Goberno, do Exército, dos Corpos e Forzas de Seguridade do Estado e contarase coa incorporación de 125 brigadas (500 efectivos, xa que cada unha conta con catro membros) contratadas á empresa pública Seaga.

A encomenda de xestión, tamén autorizada este xoves, recolle que estas brigadas deberán realizar traballos preventivos nos montes de xestión pública de Galicia, que se cofinanciarán co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, ademais de colaborar nas tarefas de defensa e extinción de incendios.

Inclúe, igualmente, que, ademais dos reténs de maquinaria pesada e apoio técnico á prevención e defensa contra os incendios forestais, medios para o apoio á elaboración de estudos e análise estatística, coa incorporación de 28 traballadores.

Feijóo destacou outras novidades do operativo para este verán, como o cambio do sistema de comunicacións ao coñecido como Tetra en substitución dos analóxicos que "quedaron obsoletos". O novo modelo permitirá xeolocalizar en todo momento ao operativo, tanto a operarios, como vehículos e medios.

RADIOAFICIONADOS

Do mesmo xeito, se contará cun visor 3D e cun simulador de incendios e de acceso automático a datos de predición e observación meteorolóxica, especialmente útiles para a xestión dos lumes de dimensións considerables.

Coa incorporación destes últimos avances tecnolóxicos no campo do TIC, Feijóo subliñou que a Xunta completa o paso "da planificación analóxica á dixital".

O presidente galego remarcou que o plan tamén incide na "sensibilización". Así, apóstase pola participación da sociedade civil na vixilancia e detección de lumes, coa creación e regulación da figura da 'agrupación de defensa contra incendios forestais' (radioaficionados).

"Era unha demanda dos radioaficionados e imos coordinalos", remarcou, antes de incidir en que esta figura permitirá conseguir información sobre actuacións no monte que poidan ser consideradas "sospeitosas".

Igualmente, buscarase un incremento da superficie xestionada dentro das redes de xestión de biomasa, co reforzo das campañas divulgativas neste ámbito.

PARROQUIAS DE ALTO RISCO

Feijóo insistiu, unha vez máis, na necesidade dunha maior implicación de todos os involucrados: os propietarios, que son "os principais" responsables do mantemento; e os concellos, "responsables subsidiarios", que poden levar a cabo estes labores repercutindo máis tarde o custo sobre os titulares das parcelas.

O Pladiga tamén marca como obxectivo diminuír o número de incendios derivados de descoidos por uso inadecuado do lume, cunha proba piloto de edificacións destinadas á preparación de alimentos --grelladas-- en áreas recreativas nas zonas de alto risco de incendios.

En canto ao número de parroquias de alta actividade incendiaria, queda establecido nun total de 73 para 2017, o que representa un 1,94 por cento das 3.772 que hai en Galicia.

"Prevención, detección, disuasión e investigación. Trátase de conseguir reducir o número de lumes, o seu tamaño e a superficie afectada", resolveu Feijóo.