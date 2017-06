Abanca financia o Dépor

Osíxeno para o Deportivo en forma de crédito. Abanca concédelle un préstamo de 45 millóns a pagar en 15 anos que serve ao Deportivo para saldar a débeda privilexiada que mantiña con Facenda e gañar liquidez nos vindeiros anos para fortalecer o proxecto deportivo. Este mesmo xoves, o club coruñés ingresou 43,5 millóns nas contas da Axencia Tributaria.

Juan Carlos Escotet e Tino Fernández selan o acordo. | Fonte: @SomosABANCA

O acordo crediticio con Abanca supón para o Dépor un pequeno desafogo, xa que agora terá quince anos para finiquitar unha débeda que antes estaba obrigado a saldar en cinco (ata o 2022). “La operación hace viable al Dépor y lo fortalece para poder competir de forma muy diferente a cómo lo ha hecho en las últimas temporadas. Este acuerdo, que incluye un plan financiero serio y las garantías de devolución, es una apuesta por un proyecto deportivo y un estadio a la altura del club, de la ciudad y de Galicia”, apuntó Juan Carlos Escotet Rodríguez, presidente de Abanca, na presentación do acordo xunto co presidente Tino Fernández.

O convenio con Abanca proporcionará liquidez inmediata á entidade deportivista, liquidez que lle permitirá elevar o seu tope salarial dende esta campaña e ampliar as opcións no mercado de fichaxes para formar un equipo máis competitivo. Ademáis, aportará recursos para executar un calendario de reformas no estadio municipal de Riazor, que pasará a chamarse Abanca-Riazor.

Tamén está establecido un periodo de carencia de dous anos no caso dun hipotético descenso a Segunda División que minguaría os ingresos do Deportivo.

“Con este acordo por fin atopamos unha solución satisfactoria ao maior problema que encontramos cando chegamos ao club. Faremos fronte á débeda do Deportivo de xeito ordenado para seguir sendo a entidade seria e solvente na que a temos convertido, gañando competitividade no que é o verdadeiro motor da institución, o fútbol profesional da Primeira División”, apuntou Tino Fernández.

Modernización do Estadio

Ademáis do acordo financieiro, Abanca e o Deportivo firman un novo contrato de publicidade, ampliando a duración do actual. O aspecto máis significativo será esa nova denominación comercial do estadio, Abanca-Riazor, que modernizará as súas instalacións nos vindeiros anos.

Trala conclusión da reforma das cubertas, o Deportivo comprométese a mellorar a iluminación e acometer un proxecto de reforma progresiva da fachada exterior coordinada co Concello. Para este plan global de actuación no Estadio Abanca-Riazor, o Deportivo investirá alomenos 7 millóns de euros durante os vindeiros cinco anos.