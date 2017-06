O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, manifestou o seu temor a que, se o PSOE "se parece cada vez máis" a Pedro Sánchez e a Podemos, se poda "bloquear" o novo sistema de financiamento autonómico e non se cheguen a concretar os recursos para os servizos públicos, pese ao compromiso adquirido na Conferencia de Presidentes.

Preguntado pola súa reivindicación na entrega das Medallas Castelao, onde reivindicou a necesidade de "perfeccionar" o Estado autonómico, aínda que rexeitou a súa "liquidación irreflexiva", o tamén líder do PPdeG explicou que el o que defende é que os gobernos "non imposibiliten, dificulten ou diminúan" as posibilidades de "atopar emprego ou mellorar a economía".

Así, insistiu en que o Estado autonómico é "perfectible" e volveu a apelar a que "se se quere mellorar, fágase", pero remarcou que o que máis lle preocupa é que se poida "parar" o deseño do novo modelo de financiamento autonómico.

"Se o PSOE se parece cada vez máis a Sánchez, cada vez hai menos posibilidades dun novo financiamento para sanidade, servizos públicos... Se o PSOE se parece máis a Podemos e se os presidentes autonómicos do PSOE que se van a apartar da dirección quedan deslexitimados, podería derivar no bloqueo do sistema de financiamento", resolveu.

LIDERADO EN GALICIA

Preguntado acerca de quen preferiría que asumise o liderado do PSdeG, replicou que, "por prudencia", non vai dar nomes.

Iso si, incidiu en que o que parece, tras retomar Pedro Sánchez o liderado do PSOE, é que a formación "vai camiño de parecerse cada vez máis a Pedro Sánchez e cada vez menos ao Partido Socialista Obreiro Español".

Por iso, interpretou, como xa fixo o pasado xoves, que as fronteiras entre o PSOE e Podemos son "cada vez máis diluídas e difusas".

Así, concluíu que, se os líderes socialistas "se parecen a Pedro Sánchez, pareceranse menos ao que foi o PSOE en Galicia e España nos últimos 40 anos".