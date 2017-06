O PSdeG "forzará" á Xunta a responder de forma oral na Cámara máis de 200 preguntas escritas que "se negou a contestar", dado o seu "desprezo" ao labor parlamentario.

En total, segundo indicaron os socialistas a través dun comunicado, o Goberno galego "non respondeu en tempo e forma" a unhas 300 preguntas escritas.

Desa contía, o PSdeG seleccionou un total de 219 para transformalas en orais e "obrigar" a que obteñan resposta nas correspondentes comisións parlamentarias.

Por exemplo, refírense a cuestións como as axudas públicas a multinacionais de I+D+i, a potencia eólica instalada en Galicia e as empresas do Grupo Pescanova.

"Lamentamos que a democracia teña que exercerse por obrigación", recalcou o PSdeG, e comprometeuse a retirar as decenas de preguntas de cada comisión se a Xunta achega os datos por escrito.