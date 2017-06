O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacou este xoves o inicio da tramitación do regulamento da lei de mellora da estrutura territorial de Galicia (Metaga), que se prevé aprobar definitivamente a finais de ano e permitirá simplificar os trámites das reestruturacións parcelarias para optimizar os usos do territorio rural e axudar a que as explotacións sexan máis rendibles.

Durante a súa intervención, Feijóo explicou que o novo regulamento afectará tanto as actuacións en curso como ás que se poidan desenvolver nos próximos anos. Así, reiterou que se poderá alcanzar o obxectivo de finalizar os 130 procesos de concentración parcelaria que xa están abertos e que involucran a 92.000 propietarios e 116.000 hectáreas.

Do mesmo xeito, crearanse zonas de actuación intensiva naquelas áreas dinámicas a nivel agrario, gandeiro ou forestal que teñan un perímetro de entre 200 e 5.000 hectáreas.

Feijóo subliñou que este regulamento consolidará os avances que supuxo a Metaga para avanzar cara a un agro "máis moderno e cunhas parcelas máis racionais". Entre eles, destacou a creación do plan de ordenación de predios de especial vocación agraria.

Do mesmo xeito, ábrese a posibilidade de reestruturar as parcelas mediante permutas entre titulares de predios de vocación agraria, "incrementando a súa eficiencia". Estas permutas realizaranse "a custo cero", destacou Feijóo, e subliñou que estarán "exentas" do imposto de transmisións patrimoniais e de actos xurídicos documentados, o que "beneficiará" ás dúas partes implicadas.

"Non se trata de concentrar por concentrar, senón de concentrar naqueles lugares nos que hai máis actividade", resumiu Feijóo.

AXUDAS PARA O USO DE INSTALACIÓNS

Por outra banda, a Xunta destinará 6 millóns de euros ás axudas para o uso de instalacións e equipos en común no rural galego. Este orzamento supón un incremento do 112,5 por cento en relación coas achegas concedidas na convocatoria anterior, que ascenderon a 2,8 millóns de euros.

Entre os proxectos subvencionados atópanse almacéns para maquinaria ou materias primas, naves para diverso tipo de gando e instalacións que melloran os labores propios das explotacións.

As entidades beneficiarias destas subvencións, que se convocarán en breve no Diario Oficial de Galicia (DOG), son cooperativas agrarias.