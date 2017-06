A Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través da Axencia Galega de Innovación (GAIN), impulsará a primeira edición do programa 'Innova Peme', unha iniciativa pioneira destinada a mellorar a innovación nas pemes e microempresas galegas que, cun orzamento de 5 millóns de euros, permitirá mobilizar 10 millóns e beneficia ao redor de 60 compañías da comunidade.

As axudas, que alcanzarán o 50 por cento do investimento que se vai a realizar e poden chegar ata os 150.000 euros, permitirán que as empresas gañen tamaño e avancen na súa internacionalización.

A convocatoria apoiará a contratación de persoal, adquisición de equipos, servizos de asesoramento e a obtención de licenzas e patentes. Está enmarcada tanto na Estratexia de especialización intelixente de Galicia (RIS3) e na Axenda dá Industria 4.0.

PROGRAMAS INTEGRADOS E EMPREGO FEMININO

Por outra banda, a Xunta informou de que investirá un 40 por cento máis nos programas integrados para favorecer a inserción laboral e incluír a primeira acción de 'Emprega en feminino'.

Esta iniciativa, coa que se prevé beneficiar a 4.000 persoas sen emprego --565 máis que na pasada edición--, inclúe por primeira vez programas específicos para as mulleres.

As axudas, coas que se prevé pór en marcha 46 proxectos para mellorar a inserción laboral dos participantes, están dirixidas a concellos e entidades sen ánimo de lucro.

Como novidade, este ano primaranse aqueles proxectos nos que se implique o tecido empresarial da zona.