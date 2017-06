O tres grupos da oposición --En Marea, PSdeG e BNG-- demandou un incremento das partidas destinadas ás mesas locais de coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero, ante o que o PP defendeu que xa contan cunha "notable implicación" nas contas, tanto a nivel autonómico como estatal.

Este xoves, na Comisión 5ª de Sanidade, Política Social e Emprego do Parlamento galego, os grupos debateron unha iniciativa presentada polo grupo popular relativa á continuación polo Goberno galego con este plan, que agrupa diferentes entidades de carácter local para a loita contra a violencia machista e que xa se constituíu en diferentes municipios galegos.

Antes as reclamacións dos grupos da oposición de incrementar as partidas para garantir a eficacia destas mesas, o PP remarcou que, desde o ano 2009, as partidas para combater a violencia de xénero aumentou de forma "notable".

Así, a deputada do PP sinalou que a partida para este ámbito pasou de 2,4 millóns de euros en 2009 a 5,2 millóns nas contas da Xunta para 2017; mentres que nos Orzamentos Xerais do Estado o orzamento para combater a violencia de xénero creceu "un 25%" durante o mesmo período.

FALTA DE FONDOS

No entanto, os grupos da oposición coincidiron en sinalar que toda iniciativa destinada a erradicar a violencia contra as mulleres debe ir acompañada dunha dotación orzamentaria adecuada. "Non serve de nada se se detectan problemas e non hai recursos para afrontalos", incidiu a nacionalista Montse Pardo.

Pardo criticou a "dobre moral" da Xunta neste ámbito, no que impulsa iniciativas como a traída a este xoves ao Parlamento galego e, por outro, traslada "a mensaxe" de que a "responsabilidade" é das autoridades locais cando é o Goberno autonómico quen ten as "competencias" na materia.

Pola súa banda, a deputada socialista María Pierres celebrou unha iniciativa que actúa "desde abaixo" a través da administración local, "a máis próxima ás vítimas", aínda que recoñeceu que o programa esperta un "certo desencanto" no PSOE porque "se trata ás mulleres como nenos", coma se non tivesen "capacidade crítica".

"FOTO DE PORTADA"

Por iso, considera "irrosoria" a cantidade que reparte o programa para cada concello, cifrada en 2.600 euros, polo que instou ao Goberno galego a que "duplique" o orzamento para que a iniciativa non quede "nunha foto de portada".

Para a parlamentaria de En Marea, Paula Vázquez Verao, a mesa de coordinación local é un instrumento "necesario", aínda que botou en falta "autocrítica" por parte da Xunta, quen, na súa opinión, carga a responsabilidade sobre os concellos, que sofren "as restricións" da coñecida como 'Lei Montoro', que dificulta a contratación pública.

OUTROS ACORDOS

Ademais, na comisión deste xoves tamén se aprobou unha iniciativa presentada polo PP para valorar a posibilidade de trasladar ao conxunto autonómico o programa 'Acode e Axuda' do Sergas, que busca o fomento da formación entre a cidadanía para saber como actuar no caso dunha emerxencia cardiovascular.

O programa piloto estase a levar a cabo en Santiago. Outros dos obxectivos que busca é facer que os galegos coñezan o funcionamento dun desfibrilador e sexan capaces de usalo en caso de emerxencia.

O deputado do PP Aurelio Núñez emprazou a coñecer os primeiros "datos fiables" dos primeiros meses do programa para poder valorar se é factible o seu traslado a todo o conxunto galego.