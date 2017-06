Rural.- Expertos analizarán o 8 de xullo en Pontevedra como conseguir unha xestión sustentable do territorio galego

Expertos agrogandeiros e forestal analizarán o 8 de xullo, nunha xornada en Pontevedra, como conseguir unha xestión sustentable do territorio galego.

Esta cita está organizada por Lídia Senra, eurodeputada do Grupo Confederal de Esquerda Unitaria, en colaboración con varias asociacións e entidades como Anova Terra, Irmandade Illa de Tambo, Colectivo pola Defensa do Patrimonio A Forneiriña, Umia Vivo e a Plataforma pola Defensa do Patrimonio Termal.

A cita terá lugar na Casa das Campás, desde as 10,00 ata as 19,30 horas e contará con varios coloquios como o que fará o portugués Pedro Mota e Costa, un docente que falará da "promoción da sustentabilidade local a través da discriminación financeira positiva".

O despoboamento rural, a xestión de recursos hidrolóxicos, así como as ameazas ao patrimonio cultural en Galicia serán outros temas a tratar.

Así, Lídia Senra explica que o obxectivo é "reflexionar sobre a falta de respecto cara a que o territorio que están a mostrar a Administración galega e estatal".