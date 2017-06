Oncólogos pon en valor o papel da formación en comunicación empática como parte do labor clínico

Un dos retos do século XII é humanizar a asistencia oncolóxica e, por iso, "é fundamental recuperar a ética e que os oncólogos se formen en comunicación empática e acompañamento ao paciente ou aprendan a dar malas noticias como parte do labor clínico que deben desempeñar", segundo destacaron desde a Sociedade Oncolóxica de Galicia (SOG).

Oncólogos pon en valor o papel da formación en comunicación empática | Fonte: Europa Press

Por iso, especialistas desta sociedade, co apoio da compañía Takeda, elaboraron 'Bioética e Oncoloxía', que ten como obxectivo dar resposta a máis da metade de especialistas que manifestan explicitamente a necesidade de formarse nesta disciplina, segundo unha recente enquisa da Sociedade Española de Oncoloxía Médica.

Neste sentido, o 30 por cento dos problemas aos que se enfronta un médico na práctica clínica habitual son máis éticos que técnicos, a pesar de que "a ética e o humanismo considéranse unha perda de tempo, competencias brandas fronte á visión mecanicista da enfermidade", subliñou o facultativo especialista de Área de Oncoloxía do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña e coautor do libro, Francisco Barón.

Con todo, "a parte afectiva e emocional é moi importante, porque o paciente está a vivir unha situación grave que pode chegar a comprometer a súa vida. Se non nos preocupamos polos enfermos nin somos capaces de pornos no seu lugar e ser empáticos, non imos ser bos oncólogos", engadiu o doutor Barón.

Para favorecer esta situación, o paciente debe decidir e o médico facelo con el, non por el, xa que lle debe axudar a tomar a mellor decisión tendo en conta a súa biografía, características da súa contorna, situación persoal e os seus valores, aínda que o especialista recalcou que isto se converte nun labor difícil se non se realiza un seguimento e se non hai unha continuidade asistencial.

Por iso, a bioética vólvese tan fundamental na oncoloxía, a pesar de que "custou moito integrala na carteira de servizos, na formación, no corpus da oncoloxía que, por unha gran inercia do medicamento en xeral, hase tecnificado", concluíu o doutor.

DIVIDIDO EN DOUS PARTES

O libro, dividido en 15 capítulos, aborda na primeira as delimitacións dos principios antropolóxicos, culturais e éticos da bioética, para así poder comprender as consecuencias que se derivan deles e que conforman a segunda parte do libro.

Nesta segunda parte, explícase a importancia das decisións compartidas co paciente, a atención ao paciente pediátrico, a atención preto do final da vida ou a confidencialidade, entre outros moitos asuntos.

Ademais do doutor Barón, os autores que participaron no libro son o director de Relacións Institucionais da Fundación Fogar Santa Margarita e membro do Comité de Ética Asistencial do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña, José Ramón Amor Pan; o médico do Servizo de Hematoloxía e Oncoloxía Pediátrica do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS), Alexandra Regueiro García; e a doutora adxunta especialista en Oncoloxía Médica do CHUS, Francisca Vázquez Rivera.