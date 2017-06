Un veciño de Mondariz Balneario recoñeceu haber agredido sexualmente a tres menores de idade, durante o xuízo celebrado este xoves na Audiencia de Pontevedra. A pesar diso, a súa avogada esgrimiu un informe dunha psicóloga forense para defender que o acusado é inimputable a efectos penais, porque actuou en "estado crepuscular".

A letrada sostén que o acusado, Antonio V.G. duns 47 anos, sufría un trastorno da consciencia durante o cal mantivo unha conduta irracional "que lle impediu comprender a ilicitude dos seus actos", rexistrados no verán de 2015.

Ao comezo da vista oral, celebrada na Sección Segunda da Audiencia de Pontevedra, o procesado declarouse culpable e recoñeceu todos os feitos dos que está acusado: abordar de maneira violenta e facer tocamentos a tres menores de 14, 12 e 17 anos en Ponteareas, Nigrán e Mondariz.

A Fiscalía reclama penas que suman 17 anos e medio de prisión e indemnizacións para as vítimas que alcanzan os 20.000 euros.

Nun dos casos, o acusado tentou introducir á menor nunha furgoneta e noutro lle propinou varias puñadas e rompeulle a clavícula antes de sometela a tocamentos. Uns feitos que lembraron as menores ante os maxistrados, dous delas tras un biombo e outra por videoconferencia.

"Recoñezo que ataquei por detrás", empezou a relatar o acusado ante o tribunal, interrompendo a súa declaración para engadir: "prefiro non contestar, porque hai detalles dos que xa non me acordo".

O acusado non quixo responder as preguntas da fiscal, nin ás das avogadas da acusación particular, nin sequera ás da súa propia letrada. A pesar diso, volveu falar ao final do xuízo. "Estou moi arrepentido e quería pedir perdón ás nenas, ás súas familias e á miña familia".

"ENTENDE" O QUE FIXO

As psicólogas do IMELGA que avaliaron ao acusado descartaron que sufra unha patoloxía como a que esgrime o seu defensa e sinalaron que presenta "trazos dunha personalidade de tipo esquizoide que non lle impiden levar unha vida con normalidade", concluíndo que "entende e sabe as consecuencias do que fixo".

Ademais lembraron que xa estivera en prisión despois de ser condenado como autor doutra agresión sexual e que nas entrevistas clínicas que mantiveron con el esaxerou as súas respostas para dar unha falsa imaxe de se mesmo.

Pola súa banda, as avogadas da acusación particular sinalaron que a psicóloga que elaborou o informe para a defensa tratou ao acusado un ano despois de ter lugar os feitos na prisión da Lama onde está internado. "Dificilmente pode saber se o acusado agrediu ás vítimas un ano antes nese suposto estado crepuscular".

Os axentes da Garda Civil apuntaron que o acusado "é consciente do seu perigo" e mesmo chegou a dicirlles durante o interrogatorio "que ten medo de facer dano a alguén e que necesita axuda". O xuízo quedou visto para sentenza.