A práctica totalidade do persoal de GKN Driveline de Vigo, empresa de compoñentes de automoción situada no polígono de Balaídos, participou na xornada de folga por horas convocada nas diferentes quendas este xoves, día 29, --o sábado día 1 para os traballadores de fin de semana-- co fin de esixir "un convenio colectivo digno".

Foto: Folga Gkn | Fonte: Europa Press

Os 980 empregados que traballan no polígono están chamados a participar nos paros que se están realizando nas primeiras dúas horas de cada quenda.

Segundo informaron a Europa Press fontes sindicais, a falta da quenda de noite e dos do fin de semana, das 600 persoas que traballan en total nas quendas de mañá, central e de tarde, tan só entraron a traballar tres técnicos.

O delegado da CIG no comité de empresa de GKN Paco Sío, destacou a unidade nesta mobilización, que responde a que "todo o mundo está de acordo en que as xornadas son inmensas comparadas co resto de empresas da automoción españolas, en que os ritmos de traballo son cada vez máis grandes e en que non se poden tocar os descansos".

Sío apuntou que tras estes paros esperan que haxa "movementos" por parte da empresa e, de feito, avanzou que a empresa presentou este mércores unha proposta que agora terán que valorar os traballadores. "Se se ve opción de saída faremos unha asemblea, e senón mobilizacións", selou.

Os representantes dos traballadores convocaron a folga ante a falta de avances na negociación tras 14 reunións, pois "a empresa ofrece unicamente un 1 por cento de subida salarial", un ano de vixencia do convenio e esixe renunciar "aos 15 minutos de ducha" ou non poderá asumir ningún custo máis, nin xubilacións parciais, nin substitucións nin contratacións indefinidas.