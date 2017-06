Facenda mantén o obxectivo de déficit das CCAA no 0,3% en 2018 e estabilidade orzamentaria en 2019

O Consello de Política Fiscal e Financeira (CPFF) --que reúne ao Goberno e ás comunidades autónomas-- acordou este xoves manter o obxectivo de déficit autonómico do 0,3% para 2018 e rexistrar estabilidade orzamentaria (déficit cero) a partir de 2019, tal e como estaba previsto, segundo informaron a Europa Press fontes do Ministerio de Facenda.

O CPFF, presidido pola vicepresidenta do Goberno e ministra da Presidencia e para as Administracións Territoriais, Soraya Sáenz de Santamaría, e o titular de Facenda e Función Pública, Cristóbal Montoro, aprobou os obxectivos de estabilidade orzamentaria e de débeda pública para o trienio 2018-2020.

En concreto, Facenda acordou coas CCAA manter o obxectivo de déficit autonómico do 0,3% para 2018, a mesma cifra que no último CPFF do pasado 22 de decembro, e estabilidade orzamentaria (déficit cero) para 2019 e 2020, co que se manteñen as metas recollidas no Programa de Estabilidade remitido polo Executivo a Bruxelas a finais de abril.

A reunión do CPFF tivo lugar despois da do pasado luns da Comisión Nacional da Administración Local (CNAL), na que se acordou que as entidades locais seguirán co obxectivo do equilibrio orzamentario despois de cinco exercicios consecutivos de superávit, mentres que o seu obxectivo de débeda pública será o 2,7% do PIB en 2018, o 2,6% en 2019 e o 2,5% en 2020.

O CPFF tamén aprobou a Memoria de Actuacións do Consello de Política Fiscal e Financeira do ano 2016 e a información do Ministerio de Facenda e Función Pública sobre o grao de cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e débeda pública e da regra de gasto das CCAA no exercicio de 2016.

Ademais, o consello viu o informe sobre o proxecto de real decreto polo que se desenvolve a metodoloxía de cálculo do período medio de pago a provedores das administracións públicas, modificando así o Real Decreto 635/2014 de 25 de xullo.