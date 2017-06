Representantes de dúas asociacións de taxistas de Vigo, Elite Taxi e Corporación do Taxi, entregaron este xoves un escrito dirixido ao alcalde, Abel Caballero, así como aos diferentes grupos municipais da Corporación olívica, para reclamar que lles apoien nas súas demandas de regulación da actividade VTC (arrendamento de vehículo con condutor).

No escrito, este colectivo reclama ao Concello que controle o "intrusismo" de empresas externas, e que garanta a seguridade e estabilidade do servizo público do taxi, cuxas tarifas son fixadas pola propia administración local.

Entre as súas demandas, piden que os servizos VTC estean igual de regulados e controlados que os taxis, que non se supere o cociente fixado dunha licenza VTC por cada 30 taxis, e que estes vehículos se cingan á actividade para a que foron concibidos (servizo de luxo de coches con chofer precontratados), en lugar de "operar como centrais de radio-taxi".

Segundo explicou a Europa Press o presidente de Elite Taxi, Roberto Costas, en Galicia hai máis de 300 licenzas deste tipo, "e daranse máis" pola vía da reclamación xudicial. "Son competencia desleal, porque non están sometidos aos controis dos taxis, nin se lles esixen as mesmas cousas", criticou.

Ademais da entrega do escrito, decenas de taxistas participaron este xoves nunha marcha lenta desde As Travesas ata Praza do Rei, secundando as protestas convocadas a nivel de toda España.