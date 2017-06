A XXVI Festa de Exaltación do Pan de Cea prevé vender preto de 3.000 pezas este domingo

A XXVI Festa de Exaltación do Pan de Cea terá este domingo a súa xornada grande, para a que se prevé a venda de 3.000 pezas deste produto no campo da Saleta, lugar de celebración do evento.

A programación estenderase durante todo o fin de semana, con pasacalles a cargo de charangas, e a recepción de autoridades e lectura do pregón, que se prevé para as 12.30 horas, a cargo da repostera Merchi Rodal e o cociñeiro Carlos Parra.

O acto central estará seguido por unha homenaxe ás panadeiras e panadeiros xubilados, ademais de actuacións musicais.