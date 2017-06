(AM)Xunta e sindicatos de transporte volven abordar este venres a subrogación, pero a folga de momento continúa

A Consellería de Infraestruturas e os sindicatos de transportes volverán verse este venres e haberá reunión entre o departamento autonómico que dirixe Ethel Vázquez e a patronal o vindeiro luns, tras o encontro a tres deste xoves, no que a Xunta achegou unha proposta de subrogación do emprego.

Con todo, de momento a folga segue convocada para os martes e mércores e coa proposta sobre a mesa de UGT, CC.OO. e CIG de convertela en indefinida para todos os días. En caso de non chegarse antes a un acordo, esta opción será votada --e no seu caso ratificada-- polos traballadores o propio martes, en asembleas nas principais estacións da comunidade.

En declaracións aos medios de comunicación ao termo da cita deste xoves, que se prolongou durante unhas dúas horas, Ethel Vázquez explicou que "unha reunión a tres bandas pode" volver darse "a medio praza ou en calquera momento", pero defendeu que "para avanzar e que sexan frutíferos os avances na negociación" son necesarias "reunións por separado". "Como acordamos", subliñou.

Pola súa banda, os sindicatos ven "positivo" reunirse o tres partes e constituír as diferentes mesas de traballo, pero lamentan como aspecto "negativo" que "por agora o conflito continúa", posto que "non hai ningún avance" que motive a suspensión da folga, en palabras da portavoz de UGT, Beatriz Meilán.

A consellería, segundo explicou, trasladou un documento sobre a subrogación co novo plan de reordenación de liñas --cuxa primeira fase se prevé implantar no mes de agosto--, pero este non recolle en concreto o número de persoal, algo cara ao que Meilán cre que "hai que avanzar" en próximos encontros.

E é que na nova cita deste venres entre Xunta e organizacións sindicais, fixada para as 10,00 horas, a idea é que estas acheguen as súas consideracións, unha vez analizado o texto.

A intención de Infraestruturas no encontro do luns, pola súa banda, é abordar coas federacións (Anetra, Fegabús e Transgacar, que representan ao 90% das empresas afectadas polo novo plan, e tamén Fegatravi, menos belixerante) a viabilidade económica de agora en diante.

"A partir de aí, volveremos reunirnos o tres", sinalou a representante de UGT, quen tachou de "lamentable" que "isto non se producise antes", e que por no medio transcorresen ata catro días de folga.

Pola súa banda, Ethel Vázquez reiterou, nas declaracións aos xornalistas tras a reunión, que "o que máis preocupa á Xunta é garantir o emprego e esa subrogación ordenada dentro do novo plan de transportes".

Por iso valorou manter unha "reunión con vontade de acordo e para avanzar" no documento, e resaltou que se acordase "ter reunións separadas mañá --por este venres-- cos sindicatos, para avanzar pormenorizadamente na subrogación, e coa patronal de forma independente o luns".

Vázquez fixo fincapé na necesidade de "avanzar na liña deste plan, que necesita Galicia, que é bo para os nenos, para o rural e para garantir o emprego".

Este xoves constatouse, ao seu xuízo, "que para avanzar en serio son necesarias reunións específicas porque hai intereses distintos". Este venres, segundo incidiu, será a quenda para cuestións "en materia social e laboral" cos sindicatos, co ánimo de "avanzar" na proposta entregada este xoves.

As EMPRESAS

Pola súa banda, Anetra, Fegabús e Transgacar celebraron o restablecemento do diálogo e afirmaron recibir "con alivio" o seu anuncio.

A través dun comunicado de prensa, as federacións de transporte de viaxeiros por estrada mostraron a súa "confianza" en que "sirva" para que os sindicatos poñan fin á folga que en principio prevén retomar o vindeiro martes.

Á saída da reunión, estes empresarios recoñeceron que non se produciron con ela "avances significativos", pero si cualificaron o propio encontro de "paso importante".

Aseguran que na cita mostraron a súa disposición para a subrogación dos traballadores e nos próximos días, apuntan, analizarán a proposta feita pola consellería neste terreo.

Iso si, advirten de que o plan de transporte tal e como está hoxe "nin a contempla nin permite que se produza nunhas condicións razoables, pois obrigaría a contratar ás persoas por horas e a salario basee".

Con independencia da reunión deste xoves, o tres federacións empresariais resaltan que manteñen a súa reivindicación de "reformular o proxecto da Xunta".

Deixaron claro, ademais, que "segue en pé" o seu ofrecemento de atender os servizos a partir de agosto "para dar tempo á administración a iniciar a elaboración dun plan alternativo".