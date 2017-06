A Xunta de Galicia, a través do conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, votou a favor do obxectivo de déficit do 0,3% establecido polo Goberno central para 2018. Por outra banda, sobre unha eventual baixada de impostos do Executivo de Mariano Rajoy, opinou que é recomendable "estudalo con calma" pero "non negar" esa posibilidade.

O conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, este xoves no CPFF | Fonte: Europa Press

En preguntas dos xornalistas á saída do Consello de Política Fiscal e Financeira (CPFF), o representante galego lembrou que esta comunidade autónoma "sempre" foi partidaria, "desde 2009", coa chegada do PP, "de entrar na senda de consolidación fiscal".

Así, estimou que dita senda terminará "aproximadamente a finais de 2018" para Galicia, "se todo vai como ata agora ha ido". Nese momento, avanzou, "xa empezan a xogar outro tipo de regras".

Preguntado pola postura expresada este xoves por Aragón, contraria a unha baixada de impostos ao mesmo tempo que se esixe un esforzo para cumprir o obxectivo de déficit, Martínez apuntou que Galicia "xa o fixo cando optou en 2016 por baixar impostos de sucesións e doazóns", así como a tarifa autonómica do IRPF.

"Comprobamos que o resultado de todo isto estase trasladando en maior actividade económica", chamou a atención, a continuación, para expor que "hai outro tipo de impostos que si están a crecer", como o IVE, polo consumo, dado que "o diñeiro no canto de detraerlo dunha maneira directa vía renda está a deixarse nas mans dos cidadáns, que están a consumir máis". "E estamos a ingresar as administracións máis", apostilou.

Igualmente referiuse ao caso do IRPF, que "tamén resulta que despois das baixadas --refírese a a do tramo autonómico-- está a crecerse un 3,7%, máis que o que está a facer a media de España".

Por iso, avisou de que "non hai unha relación tan directa e tan fácil" que apunte que "non se poden baixar os impostos porque se non non se poden atender os servizos". "Porque o xogo da economía tamén vai noutras direccións, vía consumo e renda dispoñible das familias", incidiu.

Así, o conselleiro considerou que "hai que estudalo con calma pero ao mesmo tempo non negar a posibilidade, porque xa está comprobada, e para o caso o de Galicia, que baixadas selectivas de impostos e mesmo baixadas non tan selectivas o que producen é unha activación económica e como resultado as administracións teñen maiores ingresos".

O OBXECTIVO DE DÉFICIT

En canto ás cifras aprobadas como obxectivo de déficit para os próximos anos, o titular de Facenda sinalou que están "correlacionadas" coas que se determinaron en decembro e de feito "o único que se fai é engadir un ano, o 2020".

"Acabamos de constatar a evolución do 16, como está a ir máis ou menos o 17 dunha maneira correcta e que tamén se reflicte na actividade económica e no emprego xeral en España e en Galicia en particular", expuxo.

Así as cousas, valorou que "o importante é o que está a permitir dunha maneira ordenada seguir financiando os servizos públicos, seguir tendo un dos períodos medios de pago entre os mellores do réxime común en toda España, e por aí van seguir indo os tiros proximamente", para terminar resumindo o CPFF deste xoves como "un acto de normalidade".

A maiores, sobre peticións de obxectivos asimétricos, comentou que "sempre" as houbo, aínda que considerou que é unha "petición superada nos últimos dous anos ou tres", pois no 15, o 16 e o 17 xa foron "sempre simétricos, que é a forma correcta" ao parecer da Xunta.