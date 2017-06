Inditex, do mesmo xeito que El Corte Inglés, adianta as rebaixas de verán ao 30 de xuño

O grupo Inditex --que conta coas marcas Zara, Berskha, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho, Zara Home, Uterqüe e Lefties-- adianta as rebaixas de verán ao 30 de xuño polo efecto calendario, segundo informaron fontes da multinacional téxtil a Europa Press.

En concreto, o xigante da moda anticipa os seus descontos en España, xa que o 1 de xullo, data oficial e tradicional do inicio do período das rebaixas, cae este ano en sábado e coincide co inicio das vacacións para moitos españois.

Pola súa banda, as tendas 'en liña' das diferentes marcas coas que conta a insignia darán o pistoletazo de saída a esta campaña de descontos ás 00.00 do día 30.

Desta forma, o xigante téxtil segue os pasos do Corte Inglés, que tamén adianta as rebaixas por primeira vez na súa historia con "carácter excepcional" a este venres para dar a oportunidade aos consumidores de anticipar as súas compras neste período de descontos antes do inicio das vacacións.

A web do Corte Inglés tamén adiantará as súas ofertas estivais, lanzando as súas promocións e descontos o xoves día 29 a partir das 22.00 horas, xusto despois do peche das tendas físicas, segundo informaron a Europa Press fontes da firma.

A compañía previsiblemente iniciará este período de rebaixas con descontos de ata o 50% nunha ampla selección de artigos de moda, fogar, lecer e accesorios, incluíndo produtos de alta gama e firmas de prestixio e que poderían alcanzar o 70% co paso das semanas como ocorreu en campañas anteriores.

Tras a liberalización das rebaixas en xullo de 2012, moitas firmas xa iniciaron o período de rebaixas de verán desde a semana pasada, como é o caso de Sfera, a marca de moda do Corte Inglés, Cortefiel, Bimba y Lola, Women's Secret, Springfield ou H&M, que desde a semana pasada colgaron os carteis de rebaixas nos seus escaparates con descontos que roldan do 50% ao 60%.

AS REBAIXAS CREARÁN MÁIS DE 150.000 EMPREGOS

Os consumidores españois teñen previsto destinar unha media de 149 euros á compra de artigos rebaixados durante este verán. Así o 44% asegura que ten previsto adquirir algún produto durante este período de descontos, segundo os datos facilitados por Ofertia.com.

A gran distribución mostrouse optimista de face ao comezo deste período de descontos, impulsado pola recuperación do consumo. Unhas rebaixas que tamén se notarán na xeración de emprego, xa que se estima a creación de 155.500 empregos, o que supón un 7% máis que en 2016, segundo Adecco, que resaltou que, un ano máis, o consumo será o epicentro desta campaña que se inicia oficialmente o próximo 1 de xullo na maioría das comunidades autónomas.

En concreto, segundo Adecco, a contratación para os sectores de distribución e 'retail' e comercio pode incrementarse ata nun 30% con respecto a outros meses do ano. Se se compara co emprego xerado na mesma campaña de 2016, o crecemento pode chegar nalgunhas zonas ao 20%.