Un incendio afecta a un local dun centro comercial en Vigo

Os Bombeiros de Vigo extinguiron na madrugada deste venres un incendio que se iniciou nun local dun centro comercial situado na Rúa Mondariz da cidade olívica.

Segundo a información da Central de Atención a Emerxencias 112-Galicia, o lume iniciouse sobre as 5,15 horas, despois de que un particular alertase de que escoitara varias explosións no interior do local.

De inmediato pasouse aviso aos Bombeiros da cidade, que sobre as 06,00 horas confirmaron a extinción do lume no interior dun dos locais. Ardeu unha cámara frigorífica e o fume afectou a todo o centro comercial.

A Policía Local e os efectivos de Protección Civil tamén foron informados o incendio polo persoal do 112 Galicia.

INCENDIO NO CARBALLIÑO

Por outra banda, un incendio calcinou por completo un alpendre situado na aldea de Porto de Eguas, no municipio ourensán do Carballiño. De feito, o tellado da construción caeu debido á intensidade das lapas.

O 112 recibiu a alerta do lume sobre as 20,00 horas deste xoves e púxoo en coñecemento dos Bombeiros do Carballiño, que se desprazaron ao momento. Tamén se solicitou a colaboración da Garda Civil e Protección Civil.

Finalmente, os servizos de emerxencias tiveron coñecemento dun terceiro incendio, rexistrado sobre as 7,00 horas deste venres nunha casa unifamiliar de Gandamil, en Oroso (A Coruña).

Ao lugar do suceso desprazáronse efectivos de Protección Civil de Oroso, Bombeiros de Ordes e Garda Civil. O lume, que se iniciou nun brasero, queimou leña amontoada, uns bancos e outros obxectos.