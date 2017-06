TURISMO.- Crecen os viaxeiros aloxados en cámpings e apartamentos galegos fronte ao descenso do turismo rural

Os cámpings e apartamentos turísticos galegos rexistraron durante o mes de maio un importante incremento na cifra de viaxeiros aloxados, algo que contrasta coa situación do turismo rural, que experimentou un descenso.

Cámping, caravana | Fonte: Europa Press

Segundo os datos que publica este venres o Instituto Nacional de Estatística (INE), as mellores cifras porcentuais foron para os cámpings, polos que pasaron no quinto mes do ano un 33,9% máis de viaxeiros que un ano antes, ata os 6.141. Deles, a maior parte eran estranxeiros --3.486--, por 2.655 nacionais.

As pernoctacións neste tipo de establecementos extrahoteleros creceron, pola súa banda, un 11,5%, ata as 13.775. A estancia media, no entanto, diminuíu lixeiramente, desde os 2,69 aos 2,24 días.

Por outra banda, 10.920 viaxeiros aloxáronse durante o quinto mes do ano en apartamentos turísticos galegos, o que supón un 19,4% máis que hai un ano.

Así mesmo, as pernoctacións en apartamentos creceron con respecto a maio de 2016 un 11,4%, ata as 25.616. A estancia media caeu lixeiramente, desde os 2,51 días de hai un ano ata os 2,35 días.

Os apartamentos galegos rexistraron en maio unha ocupación media do 19,9% das súas prazas --25,5% en fin de semana-- e do 36,58% dos seus apartamentos.

TURISMO RURAL

Pola contra, os establecementos galegos de turismo rural experimentaron en maio un descenso no número de viaxeiros, que baixaron un 3,5%, ata as 18.192 persoas. Deles, 10.122 eran residentes en España e 8.070 estranxeiros.

No entanto, a cifra de pernoctacións creceu un 2,5%, ata as 28.261, no mesmo período grazas á estancia media, que pasou de 1,46 a 1,55 días.

A ocupación media durante o quinto mes do ano neste sector foi do 14,06% das súas prazas --do 24,68% en fin de semana-- e do 16,34% das súas habitacións.