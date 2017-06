A Garda Civil investiga a 14 persoas implicadas nunha trama de estafa en accidentes de tráfico a aseguradoras

O Grupo de Investigación e Análise de Tráfico (GIAT) do Sector de Tráfico da Garda Civil de Galicia desenvolve desde fai máis dun ano a denominada 'Operación Catro Aneis', na que se investigou unha trama organizada de persoas que se dedicaban á estafa ás compañías aseguradoras de vehículos.

Segundo informou o corpo, puxéronse a disposición do Xulgado de Instrución de garda da Coruña, en calidade de investigados, a un total de 14 persoas. A maiores, tomouse declaración como testemuñas a máis de 20, a maioría deles vinculados á localidade de Arteixo e arredores.

Os axentes consideran que para levar a cabo as estafas utilizaban diversos procedementos. Así, en accidentes reais utilizábanse vehículos que xa tiñan danos anteriormente, simulando que eran producidos nestes accidentes, ou ben os "aumentaban intencionadamente" para ser considerados sinistros totais.

Noutros casos, os accidentes consistían en saídas de vía nas que se puñan como condutores dos vehículos sinistrados a persoas que non ían neles, sen o coñecemento destes, co fin de "non chamar moito a atención na reiteración dos sinistros".

Ademais, noutros sinistros púñase como ocupantes dos vehículos a persoas que tampouco ían nos mesmos coa finalidade de reclamar as indemnizacións por lesións ás compañías de seguros.

A casuística dos accidentes que daban lugar ás reclamacións eran moi diversas, xa que había colisións, saídas de vía, atropelos ou caídas de bicicleta.

VARIAS RECLAMACIÓNS

A Garda Civil comprobou que algún dos investigados reclamara os mesmos efectos en varios sinistros distintos, tanto por medio de pólizas de vehículos, como en seguros de vida e fogar. Este é o caso dun mesmo reloxo, que chegou a ser reclamado en tres ocasións.

Tras as análises de datos, púidose constatar que algún vehículo estaba implicado ata en oito sinistros distintos no período de 16 meses, outro figuraba como implicado en cinco sinistros no prazo de catro meses e outro en catro sinistros no prazo de tres meses.

Do mesmo xeito, os axentes destacaron que a casualidade sospeitosa estaba presente nalgún accidente, ao coincidir os mesmos condutores en diferentes sinistros, diferentes lugares e con diferentes vehículos.

Un dos investigados está presente en máis de 20 sinistros no período de catro anos, con diferentes vehículos, en todas as súas modalidades posibles, é dicir como titular, condutor, ocupante, ciclista e peón. O importe total das indemnizacións pagas polas compañías aseguradores nos sinistros investigados excederon os 220.000 euros.