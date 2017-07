Piden explicacións no Parlamento a Rueda pola “relación persoal e económica” con Faílde

En Marea acaba de rexistrar no Parlamento de Galicia unha pregunta oral na que pide explicacións polas adxudicacións a Ricarsat e Emersafe. Segundo desvelou en exclusiva GC, Carlos Faílde é directivo destas empresas, que facturan regularmente tanto ao propio Concello da Estrada -no que traballa como coordinador de Protección Civil- como a diversos entens dependentes da Vicepresidencia.

Á esquerda, o alcalde da Estrada, Rueda e Faílde, de uniforme, nun acto oficial na Estrada nunha imaxe da web de Vicepresidencia

Luís Villares, Carmen Santos e Paula Vázquez preguntan se “era coñecedora a Xunta da relación persoal e económica establecida entre Sr Rueda e Carlos Faílde?”. Fontes locais informaron a GC da súa amizade con Rueda, con quen compartiría ratos de ocio e paseos en moto. Faílde en declaracións a este xornal non negou a amizade, mentres que Rueda admitiu coñecelo, pero só de actos oficiais. Faílde é cargo na cúpula local do PP na Estrada e habitual nos actos institucionais da Xunta na vila. Xoga un papel importante nas campañas da formación conservadora.

En Marea entende que podería estar violando a Lei de Incompatibilidades ao compaxinar o traballo en emerxencias coa venda de material de emerxencias á Administración e pregunta que tipo de sanción se prevén para estes casos.

PREGUNTA DO PSOE

O responsable de Política Institucional do Grupo Socialista, Juan Díaz Villoslada, presentou no Parlamento unha serie de preguntas parlamentarias sobre a concesión de contratos públicos da Xunta en materia de telecomunicacións e equipamentos de emerxencias ao coordinador de Protección Civil e encargado do Grupo de Emerxencias Supramunicipais (GES) da Estrada (Pontevedra).

En concreto, Villoslada advertiu, a través dun comunicado, de que o administrador único de RicarSAT, S.L. coordina Protección Civil da Estrada, á vez que é responsable do GES que ten competencias nos concellos da Estrada, Cuntis, Moraña, Campo Lameiro, Forcarei, Cerdedo, Vedra e Teo.

"Parece ser que algunha outra empresa do seu ámbito familiar tamén é adxudicataria de contratos públicos deste sector de actividade, ben de forma directa ou mediante subcontratas", engadiu Villoslada respecto diso.

A continuación, precisou que as entidades adjudicadoras son, entre outras, a Axencia Galega de Emerxencias (Axega) e a Academia Galega de Seguridade Pública (Agasap).

Así mesmo, o deputado socialista referiuse a "a relación laboral e contractual que mantén o traballador co propio Concello". "O alcalde da Estrada deberá de clarificar e resolver de inmediato (esta situación)", defendeu, para logo lembrar que o grupo socialista da Estrada pediu o cesamento inmediato deste empregado municipal, así como unha comisión de investigación respecto diso.

Por todo iso, Villoslada pediulle ao Goberno galego que cumpra coa Lei 53/1984 de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas, a Lei de contratos do sector público "en materia de prohibicións para contratar", a Lei 9/2007 de subvencións de Galicia e todo o corpus normativo comunitario en materia de prevención de riscos de fraude.

VERSIÓN DO EMPRESARIO-TRABALLADOR PÚBLICO

Faílde recoñeceu que é traballador público do Concello pero non ve incompatibilidade con venderlle tanto á Xunta como ao seu empregador. Na súa versión Faílde enarbora que “Eu son persoal laboral fixo adscrito ao Servizo de Protección Civil desde o ano 2009, etapa na que gobernaba na Estrada o bipartito PSOE-BNG, e ata que o PP chegou ao goberno en 2011, RicarSAT facturoulle ao Concello arredor de 44.000 euros e á Fundación Cultural uns 31.000 euros. Naquel momento ningún grupo puxo obxección nin falou de incompatibilidades», argumentou o venres en relación aos seus contratos empresariais co municipio.

O empresario-traballador público vese vítima dunha “operación política orquestada” por ser dirixente do PP. Ve innecesaria a comisión de investigación que reclama a oposición na Estrada.

O alcalde da Estrada negouse a cesalo, como lle pediu o PSOE, o principal partido na oposición. O edil alega que Faílde non figura como coordinador de Protección Civil na relación oficial de postos de traballo. Con todo, o propio alcalde di que foi el quen o escolleu para esta labor. O alcalde e Faílde son amigos, segundo o BNG. Segundo fontes locais, Faílde cobra ademais de como peón de Protección Civil un complemento como coordinador.

O propio perfil do empresario en Linkedin indica que é "Coordinador del Servicio Municipal de Emergencias y Prot. Civil de A Estrada desde 2011 hasta la actualidad". Son ducias as fotografías, a miúdo canda Rueda, que mostran a Faílde en lugar destacado e con uniforme diferente dos peóns de Protección Civil.

“Que cargo ocupa o Sr Carlos Faílde no GES? Por que aparece en todos os actos oficiais nos que aparece o Sr Rueda? En calidade de que é convidado? Por que fai ostentación dun cargo que non lle corresponde?”, pregunta En Marea no Parlamento.

A decena de adxudicacións á Xunta e doutros organismos ás empresas de Faílde poden consultarse aquí. Os contratos co Concello foron desvelados posteriormente por Móvete e o BNG.