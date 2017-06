O prezo medio da vivenda terminada crece un 2,5% interanual en Galicia no segundo trimestre, segundo Tinsa IMIE

O prezo medio da vivenda terminada (nova e usada) aumentou un 2,5% interanual en Galicia no segundo trimestre respecto ao mesmo período do ano anterior, segundo datos de Tinsa IMIE Mercados Locais.

A comunidade galega rexistra tamén una das menores taxas de caída acumulada desde máximos de 2007, cun descenso do 31,7%, algo superior aos de Baleares e Estremadura.

Por provincias, a evolución interanual foi do 5% en Pontevedra, do 3,7% en Ourense, do 2,8% en Lugo e do 1% na Coruña. Por capitais, o incremento foi do 10,2% en Vigo, do 4,9% en Lugo, do 2,2% tanto na Coruña como en Pontevedra e do 1,5% en Ourense.

En canto a hipotecas, Lugo, con 68.760 euros, é a provincia onde o valor medio das concedidas é máis reducido, por diante de Xaén (72.382 euros).

Pola súa banda, Galicia, con Castela-A Mancha, é a comunidade con prazos medios de venda (liquidez) máis extensos, por encima do ano: 13,3 e 12,9 meses, respectivamente. Os tempos en Pontevedra alcanzan os 14,2 meses, os 13,9 na Coruña, 13,7 en Ourense e 9,5 meses en Lugo.

DATOS ESTATAIS

No conxunto estatal, o incremento foi do 2,7% interanual, ata os 1.245 euros por metro cadrado, con Cataluña (11,3%) e Comunidade de Madrid (9%) como as rexións onde se rexistraron as maiores subidas, segundo datos de Tinsa IMIE Mercados Locais.

En Canarias e Galicia, o valor medio da vivenda crece a un ritmo "moderado" do 2,5%, seguidas de Aragón (1,5%), Comunidade Valenciana (1,4%), Andalucía (1,2%), Asturias (0,9%) e Navarra, que por primeira vez desde 2007, rexistra unha taxa interanual positiva do 0,4%.

Pola contra, no País Vasco (-4,9%), A Rioxa (-4,6%), Murcia (-4,3%), Castela e León (-2,2%), Castela-A Mancha (-1,9%), Cantabria (-0,6%), Estremadura (-0,4%) e Illas Baleares (-0,3%) rexistráronse descensos, cos que, segundo Tinsa IMIE Mercados Locais, segue a "disparidade" da recuperación do mercado residencial. Todas mostran un prezo medio inferior en comparación ao segundo trimestre de 2016.

O prezo medio máis caro da vivenda no segundo trimestre rexistrouse na Comunidade de Madrid, ata os 1.925 euros por metro cadrado. Séguelle País Vasco e Illas Baleares, con 1.919 euros/metro cadrado e 1.914 euros/metro cadrado, respectivamente.

Pola súa banda, Estremadura (774 euros/metro cadrado), Castela-A Mancha (788 euros/metro cadrado) e A Rioxa (819 euros/metro cadrado) son as comunidades autónomas máis baratas.

Por provincias, a mellor evolución de prezos deuse en Barcelona, Madrid e Áraba, con incrementos do 11,9%, 9% e 6%, respectivamente, respecto ao segundo trimestre de 2016, mentres que ata en 19 provincias rexistráronse caídas. Castelló (-5,9%) e Segovia (-5,1%) lideraron os descensos.

BARCELONA, CAPITAL CO PREZO DA VIVENDA MÁIS ELEVADO

Os prezos medios máis altos a nivel provincial localízanse en Guipúzcoa (2.089 euros/metro cadrado), Barcelona (1.963 euros/metro cadrado) e Madrid (1.925 euros/metro cadrado). Pola contra, as vivendas máis baratas de media atópanse en Cidade Real (714 euros/metro cadrado), Toledo (722 euros/metro cadrado), Cáceres (748 euros/metro cadrado) e Teruel (753 euros/metro cadrado).

En canto a capitais, a cidade condal ten o prezo de vivenda máis elevado do país, con ata 3.094 euros por metro cadrado, e adianta a San Sebastián (2.984 euros/metro cadrado). Madrid e Bilbao superan a cota dos 2.000 euros neste segundo trimestre do ano, mentres que Castelló (797 euros/metro cadrado), Lugo (892 euros/metro cadrado) e Ávila (917 euros/metro cadrado) son as máis baratas.

Tinsa IMIE Mercados Locais destaca tamén a Ciutat Vella (Barcelona) e Usera (Madrid) como os distritos onde se revalorizou máis o prezo da vivenda.

Doutra banda, sinala que a hipoteca media en España ascendeu a 111.592 euros no primeiro trimestre do ano (último dato dispoñible) e sitúa a cota media destinada á amortización desta en 519 euros, case un 40% menos que fai dez anos.

Estremadura e Murcia son as rexións con menor hipoteca media do primeiro trimestre do ano, con 73.477 euros e 77.543 euros, respectivamente, "practicamente" a metade que nas Comunidades Autónomas de Madrid e Illas Baleares, onde a hipoteca media ascende a 156.284 euros e 140.496 euros, respectivamente, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística (INE) e recolleitos por Tinsa IMIE Mercados Locais.

A nivel provincial, son Lugo (68.760 euros), Xaén (72.382 euros) e Badaxoz (72.810 euros) as provincias onde o valor medio das hipotecas concedidas é máis reducido, fronte a Madrid e Baleares, onde se dan as hipotecas de maior importe.

REDÚCESE O PRAZO MEDIO DE VENDA DA VIVENDA A NIVEL NACIONAL

En termos de amortización hipotecaria, os veciños das provincias de Lugo, Badaxoz e Xaén pagan menos de 340 euros mensuais de media, fronte aos 519 euros da media nacional. En Baleares a cota hipotecaria alcanza os 695 euros mensuais, 30 euros por encima dos 663 euros da Comunidade de Madrid.

A Rioxa (15,7%), Murcia (16,2%) e Asturias (16,3%) son as Comunidades Autónomas onde menor porcentaxe dos ingresos brutos anuais teñen que destinar os compradores para pagar o primeiro ano de hipoteca, fronte ao 19,9% da media nacional. No lado oposto atópanse Illas Baleares (25,6%), Andalucía (21,3%) e Cataluña (20,3%).

O prazo medio de venda a nivel nacional (toma en consideración a oferta de vivenda e o ritmo de transaccións) reduciuse a 9,5 meses no segundo trimestre, fronte aos 9,9 meses do trimestre anterior. Unha vivenda en Madrid tarda en venderse 3,4 meses de media e 3,6 meses en Barcelona, mentres que en Galicia e Castela-A Mancha o prazo de venda supera o ano.

Málaga, Alacante e Baleares, cidades con "claro compoñente turístico", son as provincias onde se rexistran o maior número de transaccións relacionado con compravendas de obra nova no último ano en relación ao tamaño do seu parque de vivendas.