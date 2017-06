Fomento dá luz verde por 19 millóns á remodelación da Avenida de Alfonso Molina na Coruña

O Ministerio de Fomento someteu ao trámite de Información Pública o proxecto de Remodelación e Integración Ambiental da Avenida de Alfonso Molina (AC-11), na cidade da Coruña, que contará cun orzamento estimado de 19 millóns de euros.

Segundo informou o Goberno, o Ministerio de Fomento redactou un novo proxecto construtivo para esta actuación, incluíndo "todos os aspectos do acordo alcanzado en xuño de 2016 co Concello da Coruña".

O proxecto incorpora diversos aspectos que melloran a integración urbana e ambiental da actuación, como os novos e continuos itinerarios peonís e ciclistas, as plantacións ambientais, a incorporación dunha nova pasarela peonil proxectada sobre o viario Matogrande-Pocomaco, que facilitará o acceso cara á universidade, a recolocación das paradas de autobús aumentando a seguridade e fluidez do tráfico ou a implantación de viarias que posibilitan a realización de novos movementos.

Con esta reforma non ven alterados os obxectivos de mellora da funcionalidade, capacidade e da seguridade viaria do proxecto orixinal, baseados en minimizar no posible os importantes movementos de trenzado existentes que se xeran, especialmente en horas punta, con retencións.

Para iso, foron proxectadas novas vías de servizo laterais en ambos os sentidos, desde as cales se poderá acceder ás saídas existentes no Parque Ofimático, universidade, barrio de Matogrande, estrada de Pocomaco, AC-14 ou AC-10, entre outras.

Deste xeito, os vehículos que accedan ao centro da cidade da Coruña desde a autoestrada AP-9 non terán que trenzarse cos vehículos que pretendan tomar a saída de Matogrande e Ofimático procedentes do Ponche Pasaxe ou da estrada N-550, tal e como sucede na actualidade.

Do mesmo xeito, será completado o movemento da ligazón de Ponte da Pedra (conexión con AC-14 e AC-10) mediante o lazo para o movemento cara á AC-10 (porto) e barrio de Matogrande desde o centro de cidade.

Antes da execución das obras deberá subscribirse un acordoentre o Ministerio de Fomento e Concello da Coruña, relativo áxestión das expropiacións dos bens e dereitos afectados,necesarios para materializar esta actuación.