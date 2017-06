Educación defende que non pechará “ningunha unidade educativa”

O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, defendeu a reordenación de centros educativos e esgrimiu que non só non se pecha "ningunha aula", senón que se "manteñen e melloran" os servizos educativos. Ao tempo, esgrimiu que o seu departamento estivo e permanece "aberto ao diálogo", e censurou o "intento de sacar réditos políticos" da situación.

Protesta en Santiago contra o peche de centros | Fonte: Europa Press

Román Rodríguez pronunciouse deste xeito, nun acto en Santiago, un día despois de que centos de nais, pais, mestres, alumnos e veciños das localidades das Pontes, Outes, Ribadavia e O Porriño, entre outras, se manifestasen na capital galega rodeando as instalacións da Xunta de Galicia en rexeitamento a reordenación do mapa de centros exposta por Educación.

Sobre as peticións de dimisión que expoñen os grupos da oposición, o conselleiro respondeu que se intervén en catro dos 1.100 centros educativos que hai no país e, tras subliñar que os "resultados", a redución do fracaso escolar e a "mellora" en calidade e equidade "avalan" o actual modelo educativo, tachou de "desproporcionada" a actitude da oposición.

Por iso, constatou "unha intencionalidade política" ante a postura expresada por BNG e En Marea, que pediron directamente a súa dimisión, mentres que o PSdeG reclama explicacións na Cámara.

"Hai un intento de sacar réditos políticos disto usando terminoloxías incorrectas como a do peche cando non se pecha ningunha unidade educativa e non só mantéñense, senón que se melloran os servizos educativos", aseverou, á vez que manifestou de forma reiterada que se trata dun "cambio físico" nalgún caso a un centro situado "xusto á beira".

Do mesmo xeito que fixo o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, na pasada xornada, cando defendeu a homoxeneización por idades e etapa educativa, o conselleiro subliñou que, con esta "reorganización", "aumentan os servizos, ábrense posibilidades para máis optativas e itinerarios", e poderase atender mellor determinadas necesidades educativas especiais.

PREOCUPACIÓN DAS FAMILIAS

Román Rodríguez sinalou que, desde o departamento que dirixe, enténdese "a preocupación" das familias e subliñou que, precisamente por iso, decidiuse activar o cambio "cando acababa o curso". Con independencia de que —recoñeceu— puido haber algún problema á hora de explicar a reordenación, insistiu en que se trata dun cambio "físico".

En canto á petición de diálogo, defendeu que o seu departamento tivo as portas abertas ao mesmo desde o primeiro momento e exemplificouno cunha reunión o pasado venres cunha delegación procedente das Pontes. "O máis importante é que se está informando as familias de que non se pechan unidades educativas, senón que hai unha mellora nos servizos", recalcou.

Por último, defendeu que a Consellería mantense aberta ao diálogo e a "todas as propostas que se poidan expor para a mellora do proceso educativo". "O equipo de Educación tivo varias reunións e, ata o último día, estivo a tentarse buscar unha solución que evitase unha situación traumática e permitise alcanzar unha solución pactada. Non foi posible, pero seguiremos tentándoo", resolveu.