A segunda edición da bolsa Nacho Mirás premia un documental web sobre a feira en Galicia

O proxecto de Laura Santos Esmorís e Jorge Vázquez Ferreiro que leva o nome de 'Feira' recibirá os 6.000 euros da bolsa Nacho Mirás, organizada polo Colexio Profesional de Xornalistas (CPXG) para novos titulados.

A longametraxe pon o foco na feira galega como espazo de encontro e convivencia. Os contidos sucédense a modo de breves pílulas de vídeo, intercalando planos estáticos con outros en movemento, entrevistas e planos detalle que ensinan as accións e produtos do mercado.

Os dous autores do proxecto son graduados en Comunicación Audiovisual pola Universidade dá Coruña. Laura Santos traballa no ámbito das artes gráficas, maquetación dixital e produción de eventos; Jorge Vázquez finalizou o Máster de Comunicación e Industrias Creativas pola Universidade de Santiago e traballa actualmente como investigador predoutoral da USC.

A iniciativa conta co patrocinio de Abanca e coa colaboración da Facultade de Ciencias da Comunicación dá Universidade de Santiago de Compostela. O xurado do concurso estivo formado polo decano, Francisco X. González Sarria; o vicedecano, Xosé Manuel Pereiro; o secretario do CPXG, Darío Janeiro; Isaac González, de Abanca; Xosé López, da Facultade de Ciencias da Comunicación da USC; e por último os xornalistas Ainhoa Apestegui, Xoán Soler e Fernando Varela.

O premio leva o nome do xornalista, colexiado do CPXG e profesor na Facultade de Ciencias da Comunicación da USC. O comunicador defendeu ao máximo a valía das novas xeracións de xornalistas e as posibilidades de formación.