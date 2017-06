O viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, censurou que "nin sequera" se permita o debate da proposición de lei para a transferencia a Galicia da AP-9 e esixiu unha resposta "contundente e con resultados" do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para que "polo menos" se poida tramitar.

O informe do Ministerio de Fomento achegado ao Congreso pola Presidencia do Goberno este xoves foi difundido este venres polo partido instrumental, que denuncia esta nova "artimaña" do PP en base a "mentiras" e "puras hipóteses" para "negar" aos galegos a xestión desta infraestrutura.

Sánchez censurou que "nin sequera" se permita o debate e esixiu unha resposta "contundente e con resultados" do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para que "polo menos" póidase tramitar.

Para o viceportavoz do partido instrumental, "por segunda vez", trátase de "un informe mentireiro, cheo de falsidades e ademais á mantenta". "Demostra que estamos gobernados aquí e en Madrid por xente que cre cero en democracia e cero en escrúpulos cando se trata de defender os intereses económicos de determinadas empresas", criticou.

Así, reprobou que "mesmo volven falar de rescate cando na proposición de lei aprobada por segunda vez eliminábase a posibilidade do rescate". "Volve falar diso calculando ese custo multiplicando a facturación bruta anual polos anos que quedan de concesión, o cal é unha falta de respecto e unha tomadura de pelo á cidadanía galega", incidiu.

"OU CÓMPLICE OU NON PINTA NADA"

Na súa opinión, en consecuencia, "en Galicia, ou ben Feijóo era cómplice desta estafa e tomadura de pelo ou ben non pinta nada como presidente dos galegos, porque non exerce e deixa facer este tipo de cousas ao seu partido".

"Non é unha cuestión técnica, é de vontade política, e o PP non ten vontade política de que se controle desde preto esta infraestrutura que é un negocio sen parangón", aseverou.

Ante unha "cuestión de democracia", Antón Sánchez valorou que "non debería haber diferenzas políticas nin ideolóxicas" e polo menos "debería tramitarse" a iniciativa e votarse no Congreso dos Deputados.

O viceportavoz de En Marea cargou contra o PP porque "recorren a mentiras de falar do rescate ou de falar de modificacións nos orzamentos do estado que están baseadas en hipóteses falsas".

A este respecto, lembrou que "se crea unha comisión mixta de negociación do traspaso que é a que ten que negociar as condicións desa transferencia da AP-9" e chamou a atención sobre que o texto foi "supervisado polos letrados do Parlamento galego coa directriz de todos os portavoces de que cumprise co artigo 134 da Constitución".

"Non hai vontade política nin de respectar a democracia", insistiu, para acusar ao PP de ser "un partido antidemocrático e que non ten escrúpulos".

Neste escenario, "se non hai un pronunciamento claro e contundente con resultados do presidente Feijóo", En Marea cre que haberá "que concluír que o obxectivo final é manter o negocio da AP-9 para a empresa, para o que é moito máis sinxelo ter o centro de decisión afastado da xente e non recibir así a presión diaria dos cidadáns que están indignados por ter que soportar estas condicións, ter que pagar estas peaxes e ter unha das concesións... a que máis dividendos reparte de todo o estado".

Feijóo, segundo Sánchez, "non quere asumir a responsabilidade para non ter que ter esa presión dos cidadáns sobre a xestión da AP-9". É, segundo recalcou, "un escándalo", polo que chamou a "unha resposta contundente e con resultados para que polo menos se tramite esta proposición de lei".

"REPÍTENSE Os ARGUMENTOS"

Antón Sánchez criticou que "se repiten os argumentos" do primeiro informe co que o Executivo de Mariano Rajoy vetou a proposición de lei galega, aínda que se introduce "algunha novidade", que para o viceportavoz de En Marea son "outros argumentos falaces".

Así, apuntou aos compromisos de 2011 e 2013 para financiar as obras de ampliación de Rande e á entrada de Santiago "que se ían a financiar con subidas de peaxes nos próximos 20 anos".

"O Goberno parte da hipótese de que a Xunta ao quedar coa competencia e poder facer a política tarifaria pode rebaixar as peaxes e non atender eses compromisos", expuxo, para censurar que "son puras hipóteses que deberían estar a expensas desa comisión mixta negociadora".

Ademais, lembrou que eses "acordos" pareceron "escandalosos" no seu día e reiterou que "non hai nada para botar atrás" a iniciativa aprobada no Parlamento galego por todos os grupos.

"É unha mentira de principio a final. Unha posición antidemocrática dun partido que non ten garantida a maioría no Congreso e ao ter medo de perder esa votación utiliza esta artimaña para negarnos ao dereito de poder xestionar esta infraestrutura", concluíu.