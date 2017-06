O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, espera que se consigan "dous obxectivos" no segundo plenario que En Marea celebrará o próximo 15 de xullo na capital galega. Por unha banda, confía en que se logre "reflectir a pluralidade do espazo" e, por outro, que se dean "pasos cara adiante" para "territorializar" a estrutura do partido instrumental.

O alcalde de Santiago, Martiño Noriega | Fonte: Europa Press

"Reflectir a pluralidade pasa por que se adopten medidas para que iso suceda, e por que as partes queiran exercer esa pluralidade", argumentou tras ser preguntado polos medios sobre o Consello das Mareas que terá lugar este venres e sobre o segundo plenario que se celebrará o vindeiro sábado día 15.

E é que, continuou respecto diso, "de nada vale reivindicar pluralidade de todos se hai partes que non queren exercela ou asumila". "Eu espero que se sigan dando pasos para seguir dotando de consistencia a un espazo que necesita esa consistencia, ao ser segundo espazo político do país", apostilou respecto diso.

Cuestionado directamente por se considera necesarios cambios na actual coordinadora, o rexedor de Santiago respondeu que non lle corresponde a el "facer esas valoracións". De todos os xeitos, considera que efectuar cambios neste órgano "non é o obxectivo do plenario".

Cabe destacar que o pasado 2 de abril Luís Villares fíxose coa portavocía orgánica de En Marea, encabezando así unha coordinadora criticada por membros de Anova, así como pola Marea Atlántica, Podemos, Esquerda Unida e algunhas mareas municipalistas, como Ourense en Común e Nós Pobra.

A continuación, Martiño Noriega chamou ás partes de En Marea a "tirar do carro" e a "integrarse". No entanto, asegurou que non se fixa "ningún obxectivo respecto do que teñen que ser os pasos de constitución dun espazo".