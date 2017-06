Xunta e sindicatos de transporte continúan a negociación da subrogación do emprego tras varias horas de reunión

A Consellería de Infraestruturas e os sindicatos do transporte de viaxeiros por estrada continúan negociando tras varias horas de reunión sobre o documento de subrogación do emprego que expuxo este xoves o departamento autonómico para o plan de reordenación de liñas de autobús.

O encontro, que estaba convocado para as 10,00 horas, non deu comezo ata pasadas as 10,30 horas, e sobre as 13,30 horas houbo un receso.

Na cita, ambas as partes --por unha banda a consellería e por outro a centrais UXT, CC.OO. e CIG-- van analizando punto a punto o documento relativo aos postos de traballo.

As organizacións sindicais recibiron o documento este xoves para estudalo co obxectivo de trasladar as súas achegas este venres. A conselleira Ethel Vázquez, pola súa banda, mostrouse partidaria de "mellorar" o plan nos aspectos que así sexa posible.

Tras catro xornadas de folga, con miles de afectados en toda a comunidade, a Xunta aceptou unha reunión a tres bandas este xoves, tras o que fixou citas "por separado" este venres --con sindicatos-- e o luns coa patronal.