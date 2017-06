O Obradoiro acolle o 125 aniversario da ratificación do Apóstolo Santiago como patrón da arma de Cabalaría

A Praza do Obradoiro acolleu este venres pola mañá a conmemoración do 125 aniversario da ratificación do Apóstolo Santiago como exclusivo patrón da arma de Cabalaría.

Ratificación do Apóstolo Santiago como patrón da arma de Cabalaría | Fonte: Europa Press

En concreto, o 20 de xullo de 1846 designouse ao Apóstolo Santiago patrón da arma de Cabalaría, cuxa proclamación foi posteriormente ratificada o 20 de xullo de 1892.

Neste acto, o director da Academia de Cabalaría, coronel José María Castaño, agradeceu tanto ao Concello de Santiago como ao Cabildo da Catedral a súa colaboración para que dita conmemoración púidose celebrar na Praza do Obradoiro.

Este acto, no que desfilaron membros da arma de Cabalaría, produciu unha gran expectación na Praza do Obradoiro, pois había un gran número de turistas e de peregrinos que aproveitaron para sacar os seus cámaras e sacar fotografías do evento.