Avances no diálogo entre Xunta e sindicatos de transporte, que volverán verse o luns a 24 horas dun novo paro

A negociación entre Xunta e sindicatos do transporte experimentou avances na reunión deste venres, de case cinco horas de duración, e que para a Consellería de Infraestruturas foi "frutífera" aínda que para as centrais aínda non serve para desconvocar a folga de autobuses, que se mantén de momento para os próximos martes 4 e mércores 5 de xuño.

En declaracións aos xornalistas ao termo do encontro, a titular do departamento autonómico, Ethel Vázquez, valorou que se deron avances "substanciais" e "moi importantes" nunha cita na que ambas as partes traballaron sobre o documento de subrogación do emprego para a implantación da primeira fase do plan de reordenación de liñas na comunidade.

Pola súa banda, a portavoz de UXT, Beatriz Meilán, destacou que a Xunta prevé "incorporar algunhas cousas" das propostas polos representantes dos traballadores, aínda que se dan de tempo ata o luns para reflexionar e analizar as achegas das organizacións sindicais.

Así, a consellería e as centrais terán unha nova reunión o luns, ás 16,00 horas, e despois da que previamente celebrarán a patronal e Infraestruturas.

