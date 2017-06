Os alumnos galegos de Bacharelato e FP están á cola en inglés e máis do 30% querería traballar no sector público

Os estudantes galegos de Bacharelato e Formación Profesional (FP), de entre 16 e 19 anos, están á cola en España no dominio do inglés, e inclúen entre as súas principais metas profesionais as de traballar nunha empresa multinacional ou no sector público.

Presentación de 'O futuro laboral dos mozos' | Fonte: Europa Press

Son algunhas das conclusións do estudo 'O futuro laboral dos mozos', elaborado pola Fundación AXA e Educa 20.20, cuxa presentación tivo lugar este venres en Santiago. Nela participaron, entre outros, o presidente de Educa 20.20, o xornalista Fernando Jáuregui e o conselleiro de Educación, Román Rodríguez.

A enquisa, realizada entre 1.014 mozos das catro provincias galegas --en España fixéronse un total de 12.000 entrevistas--, sitúa a Galicia como a quinta comunidade na que os seus estudantes teñen un por dominio do inglés, só por diante da Comunidade Valenciana, Estremadura, Baleares e Asturias.

Así, en Galicia un 58 por cento dos estudantes enquisados din ter nivel de inglés medio e alto, unha porcentaxe moi inferior ao 68 por cento da media estatal, e ao 79 por cento que din ter este nivel en Madrid, ou ao 74 por cento de Cataluña.

Ante a análise dalgún dos promotores da enquisa de que a aprendizaxe do galego podería ser un factor que incida nesta situación --País Vasco, tamén con idioma propio, está na metade da táboa, e Cataluña é a segunda con mellor nivel--, Román Rodríguez defendeu que o galego "non é ningún problema".

"Ao contrario, ábrenos moitas portas co mundo da lusofonía", defendeu o conselleiro, quen recoñeceu, en todo caso, a necesidade de "avanzar" na aprendizaxe do inglés. Para iso, reivindicou a estratexia de plurilingüismo impulsada desde a Administración autonómica.

Tamén incidiu en que o estudo sinala que o 14,5 por cento do alumnado ten un nivel medio ou alto de portugués.

Por outra banda, só un 15,3 por cento dos estudantes de Bacharelato en Galicia e un 7,7 por cento dos de FP (en ambos os caso por baixo da media estatal) teñen intención de estudar fóra. Jáuregui vinculouno con que os estudantes galegos son "máis conservadores" e teñen "máis apego ao terruño".

PERSPECTIVAS PROFESIONAIS

Por outra banda, o futuro laboral máis desexado para os estudantes galegos é traballar no sector público (un 34 por cento) --por encima da media estatal, onde un 32 por cento dos enquisados ansían facelo--, situándose en segundo termo o de traballar nunha multinacional (un 31 por cento).

Un 10 por cento querería crear a súa propia empresa, un 16 por cento traballar nunha peme, un 5 por cento ser autónomo ou freelance, un 1 por cento continuar cun negocio familiar, e o 3 por cento restante ter algún outro emprego (en ONG ou cooperativas, por exemplo).

O desexo de traballar no sector público é superior no caso dos estudantes de Bacharelato (un 40 por cento) fronte aos de Formación Profesional (onde o 29 por cento teñen esta meta profesional).

PARECERSE A AMANCIO ORTEGA

En canto aos personaxes aos que os estudantes galegos quererían parecerse, figuran en lugar destacado Amancio Ortega, Bill Gates e Steve Jobs.

Aínda que en menor medida, tamén aparecen dirixentes internacionais como o expresidente americano Barack Obama, e estatais como o presidente do Goberno, Mariano Rajoy, ou Pablo Iglesias (Podemos), ou o futbolista Cristiano Ronaldo, entre outros.

TRABALLAR FÓRA DE ESPAÑA

Jáuregui incidiu, durante a presentación, en que os estudantes de Formación Profesional son máis "optimistas" no que respecta ás súas perspectivas laborais. De feito o 57 por cento de estudantes de FP confían en que atoparán traballo na profesión para a que se van a formar fronte ao 54 por cento dos alumnos de Bacharelato.

Ademais, o 63 por cento dos estudantes de Bacharelato cren que atoparán emprego fóra de España fronte ao 40 por cento dos estudantes de FP.

En canto a se a formación que reciben prepáralles adecuadamente para acceder ao mercado laboral, o 76 por cento dos estudantes de Formación Profesional consideran que si fronte a un 46 por cento dos alumnos galegos de Bacharelato.

Un 31 por cento dos estudantes de FP tamén considera que a procura de traballo será, en xeral, máis sinxela que na actualidade, mentres que só o ven así un 17 por cento dos alumnos de Bacharelato.

Respecto diso, Román Rodríguez destacou o axuste da FP ás necesidades dos tecidos produtivos galegos.

CARREIRAS PREFERIDAS

Por outra banda, sobre os graos que máis alumnos desexarían estudar, Jáuregui subliñou en que se trata de titulacións tradicionais, o que contrasta co interese que os mozos mostran posteriormente, por exemplo, en novas tecnoloxías. Así, Dereito sitúase en primeira posición, seguida por Bioloxía e Bioquímica, e Psicoloxía.

Aos estudantes que desexan optar por un ciclo de FP superior, interésalles en primeiro lugar Educación Infantil, seguido por Administración de Sistemas Informáticos e Administración e Finanzas.

Precisamente no que respecta aos estudos que lles gustaría estudar aos enquisados, a Xunta remarca que só o 12,2 por cento opta polos de Enxeñaría ou Arquitectura e o 10 por cento polos de Ciencias.

O conselleiro explicou que esta falta de vocacións científico-tecnolóxicas (STEM) foi detectada xa hai algún tempo pola Xunta e estase actuando respecto diso. No futuro máis próximo, desenvolverá un plan de ensino dixital co obxectivo de fomentalas.

Por último, Román Rodríguez, quen destacou a utilidade do estudo elaborado pola Fundación AXA e Educa 20.20, remarcou que a Administración autonómica tamén traballa para fomentar a cultura do emprendemento.