O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegura que o Goberno autonómico mantén a postura de "reclamar a titularidade" da AP-9 para Galicia porque "sería beneficiosa para o funcionamento do servizo".

Alfonso Rueda | Fonte: Europa Press

Así o expuxo a preguntas da prensa despois de que o Goberno central volvese a vetar a tramitación no Congreso de de a proposición de lei de transferencia a Galicia da Autoestrada do Atlántico.

Respecto diso, o vicepresidente da Xunta limitouse a indicar que "se acaba de coñecer esa comunicación para facer unha valoración máis en detalle".

"Esperemos que se nos dean as oportunidades e canles adecuadas para demostrar o que se afirma desde a Xunta de Galicia, que a transferencia sería beneficiosa para o funcionamento do servizo", afirmou.

"É fácil deducir a nosa postura sobre esa comunicación", agregou, tras asegurar que "é coñecida" a intención da Xunta de que se transfira a autoestrada.

VETO

O informe do Ministerio de Fomento contrario á tramitación da iniciativa, aprobada no Parlamento galego por unanimidade, foi achegado á Cámara Baixa polo Ministerio da Presidencia con data de este xoves, 29 de xuño.

Nel, Fomento conclúe que "a aprobación desta proposición de lei xeraría un aumento dos créditos orzamentarios" , polo que o departamento "non presta a conformidade para a súa tramitación en virtude do establecido no artigo 134.6 da Constitución".