As migracións e a cooperación internacional, protagonistas este ano da Escola de Verán do Poder Xudicial

A próxima semana arrinca unha nova edición da Escola de Verán do Poder Xudicial que, no seu vinte aniversario, terá como principais obxectivos achegar aos integrantes da carreira xudicial as novidades sobre os fluxos migratorios nunha sociedade globalizada e promover a cooperación xurisdicional internacional.

O presidente do Tribunal Supremo e do CGPJ, Carlos Lesmes, será o encargado de inaugurar os cursos, que terán lugar no pazo de Mariñán (Bergondo, A Coruña) do 4 ao 14 de xullo.

No acto de apertura, segundo informou este venres o TSXG, Lesmes estará acompañado polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e o presidente da Deputación provincial de A Coruña, Valentín González Formoso.

A edición de 2017 da Escola de Verán ten por título 'A Xustiza nun Mundo Globalizado' e os vogais Juan Manuel Fernández e Álvaro Costa exercerán como directores académicos.

Os participantes no primeiro curso abordarán desde o punto de vista xudicial, institucional e empresarial as dificultades e necesidades derivadas da abordaxe de conflitos nunha sociedade globalizada e con importantes e crecentes fluxos migratorios.