Emigrantes retornados avanzan, co fin do período tributario, que continuarán loitando contra a 'Lei Montoro'

Emigrantes retornados de toda Galicia avanzaron este venres, coincidindo co fin do período para presentar a declaración da Renda, que non cesarán na súa loita contra o que eles bautizaron como 'Lei Montoro', que esixe a tributación do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) polas pensións que cobran do estranxeiro.

Rueda de prensa da Coordinadora Nacional Galega de Emigrantes Retornados | Fonte: Europa Press

Diso deron conta esta mañá en rolda de prensa algúns dos integrantes da Coordinadora Nacional Galega de Emigrantes Retornados, que esixen "a igualdade de condicións cos pensionistas dependentes do Estado español á hora de facer a declaración da renda".

Segundo explicaron, a lexislación obriga aos pensionistas retornados a tributar no concepto de IRPF polas pensións que reciben do país estranxeiro no que traballaron, unha paga que se calcula en función dos anos que estiveron a residir fose.

Isto súmase aos anos traballados en España, polo que "a maioría" destes pensionistas teñen dous pagadores e, aínda que cobren o mesmo que un pensionista que só recibe a paga do Estado español, ao ter dous ingresos diferentes, están obrigados a tributar.

É por iso que reclaman que se fixe o mesmo réxime para "todos os pensionistas españois", independentemente de que a súa paga proceda dun ou varios estados, e denuncian "a falta de transparencia e información neste proceso".

Así, tacharon de "inxusta" e "vergoñosa" esta situación, "coa que xa levan desde o 2013", e denunciaron a "falta de oportunidades" para poder solucionar "o problema".