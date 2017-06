O novo presidente do Consello da Avogacía Galega, Félix Mondelo Santos, declarou que supón "unha satisfacción e unha responsabilidade" ser o representante de toda a avogacía galega e asegurou que o "fundamental" será a defensa dos intereses deste colectivo.

Con motivo do acto de toma de posesión que tivo lugar este venres na Coruña, Mondelo destacou que afronta o cargo con "alegría", pero sobre todo con "moita responsabilidade".

Ao acto acudiron, entre outros, o presidente do Tribunal Superior de Xustiza, Miguel Ángel Cadeas, o fiscal superior de Galicia e varios alcaldes e representantes de institucións.

"O fundamental co novo consello é defender os intereses que, aínda que sexa unha obviedad dicilo, hai moitas veces que esquecemos ese fin primordial como representantes institucionais da avogacía e dedicámonos a defender outras causas que son igual de importantes pero que non deben desmerecer á primeira", subliñou o novo presidente do Consello dá Avogacía Galega.

Preguntado pola situación dos avogados que exercen a quenda de oficio, Mondelo recoñeceu que os cobros da Xunta están "en tempo e en condicións", pero considera que as cantidades que perciben os letrados non son suficientes.

TRAXECTORIA

Por iso, reclamou "maior retribución" para os profesionais que exercen a quenda de oficio, cuxos cobros deberían ser "de maior importe", a pesar de recoñecer que en ocasións "hai que deixar as reivindicacións á marxe para adecualas ao ritmo da economía".

Félix Mondelo Santos, que sucede no cargo a Evaristo Nogueira Pol, é Decano do Colexio de Avogados de Lugo. Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela, exerce a profesión desde o ano 1981, desempeñando durante estes anos a asesoría xurídica de diversas empresas e entidades.