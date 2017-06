O director xeral da CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, reivindicou este venres que a corporación pechou o pasado ano con "un superávit" de 3,7 millóns de euros e que as cifras de audiencia da televisión rexistraron unha mellora con respecto ao exercicio anterior. "A TVG terminou o ano como a televisión autonómica máis vista", destacou.

Na súa comparecencia en comisión parlamentaria para presentar as contas anuais, Sánchez Izquierdo puxo en valor que, desde a súa chegada ao cargo en 2009, a compañía logrou suprimir a súa débeda bancaria (que se atopou en 32 millóns de euros) a pesar dunha redución dos orzamentos dun 30 por cento.

No que incumbe a 2016, concretou que case a metade dos fondos do ente (algo máis de 104 millóns de euros) destínanse a persoal, mentres en torno ao 35 por cento utilízase para compras e algo máis do 15 por cento invístese en servizos externos.

En canto á orixe do diñeiro, 94 millóns de euros proceden da Xunta e a outra partida maioritaria, a de ingresos publicitarios, sitúase en 7,9 millóns de euros. Adicionalmente, as vendas non chegan ao millón.

Neste punto, o director xeral admitiu que estes dous ámbitos requiren "unha mellora" encamiñada a lograr uns 20 millóns de euros.

Con todo, opinou que estas cifras evidencian o seu "compromiso co saneamento das contas", ata o punto de que o custo por habitante dos medios públicos galegos baixou un 28 por cento desde 2009 e non chega aos 35 euros anuais.

Tamén achegou outros datos, como que o pago a provedores sitúase por baixo dos 42 días.

INFORME DE SERVIZO PÚBLICO

Durante a súa comparecencia, o responsable da CRTVG presentou tamén o informe anual de servizo público, que resume a actividade da corporación.

Neste punto, tras pór en valor que a TVG é unha das dúas únicas televisións autonómicas que empregan exclusivamente a lingua propia, celebrou os "bos" datos de audiencia do pasado ano.

En concreto, esta canle tivo unha cota de audiencia media do 9,8 por cento ao longo do día; unha porcentaxe que sobe ao 10,9 por cento en 'prime time'.

Este último dato supón unha subida de 1,2 puntos sobre 2015 e pon de manifesto que a TVG foi a única cadea xeneralista, xunto con TVE, que "creceu" en audiencia.

Ao fío diso, Sánchez Izquierdo destacou as cifras de audiencia dos informativos (tamén a través da páxina web), que, con cotas de pantalla superiores ao 30 por cento, son "os máis seguidos" polo público galego.

Obedece, segundo o seu criterio, á información "de calidade e de proximidade" que se ofrece.

MANIPULACIÓN?

Con todo, esta visión foi discutida polos grupos da oposición, particularmente por PSdeG e En Marea, cuxas representantes na comisión, Begoña Rodríguez Rumbo e Ánxeles Cuña, respectivamente, afearon a falta de "pluralismo" nos medios públicos.

De feito, a socialista esixiu "o fin da manipulación" e de que Radio Galega e Televisión de Galicia sirvan unicamente para dar "publicidade" ao PP na Xunta e a deputada do grupo rupturista criticou a orientación en favor do "partido do goberno" e a "infrarrepresentación" da súa formación.

En fronte, Raquel Arias (PP) considerou "absolutamente falsas" esas afirmacións e descartou calquera "interferencia" da Xunta no traballo dos profesionais dos medios públicos.

Iso si, lembrou que durante a etapa do bipartito, a presenza dos populares nos informativos non alcanzaba "o 10 por cento" do tempo.

Respecto diso, Sánchez Izquierdo asegurou que "nunca" recibiu ningunha petición de "tratamento especial" dalgunha noticia nin por parte do Goberno autonómico nin de ningún partido da oposición, pero si admitiu a Ánxeles Cuña que existe unha "infrarrepresentación" de En Marea nos informativos.

Constatouno, como dixo, a través dun "informe" que encargou ante as queixas emitidas por algúns membros do partido instrumental, á vez que se comprometeu a "solucionar" ese "desequilibrio".

DIXITALIZACIÓN

Finalmente, o director xeral concretou que a dixitalización plena dos sistemas de produción da corporación estará concluída, "previsiblemente", na primeira metade de 2018.

Consciente das implicacións a nivel operativo e laboral dese cambio, tanto Olalla Rodil (BNG) como Rodríguez Rumbo e Ánxeles Cuña interesáronse por este proceso.

Respecto diso, Sánchez Izquierdo indicou que actualmente un centenar de empregados da compañía están en grupos de traballo para abordar os cambios e, ademais, sinalou que tamén se está tratando co comité de empresa.