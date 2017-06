O subsecretario de Interior do Ministerio, Luís Aguilera, asegura que este ano existe "maior preocupación" polo incendios en Galicia tras un inverno e primavera "especialmente secos", unido á previsión dun verán cunhas temperaturas "lixeiramente superiores", polo que estarán "especialmente vixiantes".

Comité de prevención de incendios de Galicia | Fonte: Europa Press

Este venres constituíuse o Comité Integrado de Prevención de Incendios de Galicia (Cipig) para a campaña de alto risco de lumes --que comeza este sábado, 1 de xullo, ata o 30 de setembro--, que serve para coordinar entre a Xunta e o Goberno central as actuacións a realizar.

Así, en rolda de prensa, Aguilera puxo como exemplo sobre as complicacións deste ano que no que vai de 2017 producíronse xa sete grandes incendios en España cando en 2016 a estas alturas eran dous.

Ademais, Aguilera explica que os medios estatais mantéñense para esta campaña en Galicia, aínda que se reforzarán cun avión de coordinación "con actuación preferente" no Noroeste, unido ao uso de drones, "sobre todo para o seguimento de incendios pola noite", un deles en León con atención á Comunidade.

Preguntado sobre que ensinos se extraen da catástrofe do incendio en Portugal no que faleceron máis de 60 persoas, Aguilera remarcou a "gran profesionalidade" do operativo, que ve "modélico" en Galicia, no que "sempre se tenta facer o mellor". Ademais, lapa á poboación a "seguir as indicacións das autoridades" nestes casos.

Pola súa banda, o delegado do Goberno, Santiago Villanueva, apuntou que aumenta a vixilancia de Policía e Garda Civil dos lumes con catro helicópteros en Galicia, á vez que se incrementan as escuadras de cabalaría ata seis --catro de Garda Civil e dous de Policía-- fronte ao catro doutros anos.

"O MELLOR OPERATIVO DE ESPAÑA"

Pola súa banda, o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, agradeceu a colaboración do Estado na loita contra o lume, á vez que asegurou que se persegue reducir o número de incendios e a superficie queimadas, así como conseguir "a máxima eficacia" policial para a detención de incendiarios e a súa posta a disposición xudicial.

A continuación, a conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, resaltou que o de Galicia "é o mellor operativo de España" de loita contra o lume, tanto en persoas como en medios, e reiterou que se contará con 7.000 efectivos e unhas 360 motombas, ademais de preto de 30 medios aéreos, entre os da Xunta e o Estado.

Tamén reflexiona a conselleira de Medio Rural sobre o verán que se espera, posto que, máis aló desta semana de "tregua" pola choiva, Galicia continúa en prealerta por seca. Así mesmo, insta a perseguir a incendiarios para que "prender lume non sexa barato".

Cuestionada sobre se o feito de que espere un verán máis complicado que outros non debería supor aumentar o número de efectivos, a conselleira de Medio Rural lembra que existen convenios con diferentes administracións que permiten ampliar o operativo en "momentos de moito risco", aínda que agora "está perfectamente cuberto o territorio".

"Poderiamos contar perfectamente con 50 brigadas máis das que actualmente damos a coñecer, pero iso sempre se fará en función das necesidades", explicou Ángeles Vázquez. Sobre este extremo, o responsable de Interior deixa claro que os medios estatais distribuídos por España poden moverse a un territorio "en función das necesidades".