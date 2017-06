O Centro de Recría Gayoso Castro botará a andar en setembro en Castro de Rei (Lugo)

O primeiro centro de recría público de Galicia, o Gayoso Castro no municipio de Castro de Rei (Lugo), que impulsa a deputación de Lugo botará a andar "despois do verán", no mes de setembro, segundo avanzaba hoxe tras a xunta de goberno o portavoz socialista do goberno, Álvaro Santos.

Ese centro terá cabida para unhas tres mil novillas de leite ao ano e xa anunciaron "vinte explotacións" que deixarán aí os seus animais, aínda que Santos matizou que iso dependerá da concesionaria Recría Castro.

O secretario xeral de Unión Agrarias, Roberto García, referiuse este mesmo venres ao centro e reprochou á Xunta que "non" participe coa Deputación de Lugo na posta en marcha desta iniciativa, na que o goberno provincial investiu máis de dez millóns de euros.

Esta semana desbloqueábase a súa posta en marcha despois de que o xulgado fallase contra o recurso dunha empresa que concorrera ao concurso contra Recría Castro, que finalmente se fixo coa adxudicación.

García valorou "o esforzo económico que desde o ente provincial faise nunha aposta clara para buscar un servizo e unha solución para os gandeiros que teñen que explorar en comunidades autónomas afastadas e sen a vocación gandeira que ten Galicia".

Ao líder agrario o que máis lle "sorprende" é que "non se faga de forma coordinada e que haxa tamén unha aposta da Consellería de Medio Rural para darlle un impulso maior". "Esperamos que salga todo ben, que sexa unha realidade nos próximos meses. Que sexa unha solución para un sector gandeiro que quere ter futuro e que un dos problemas que ten é a falta de espazo e base territorial", confía.

OUTROS ASUNTOS

Na mesma xunta de goberno da Deputación aprobouse unha partida de 212.000 euros para a promoción do piragüismo co fin de "achegar" esta práctica deportiva a "todos os lucenses", con actividades de "promoción nos centros educativos da provincia". Unha axuda, que se reparte en tres anualidades, e que foi instada os sete clubs de Lugo.

Á súa vez, e tamén na parcela deportiva, aprobouse "o contra aval do Breogán", co que a deputación de Lugo convértese "en avalista" para que este equipo de baloncesto "poida conseguir o préstamo bancario de 150.000 euros que lle permita participar na liga de Baloncesto Española (LEB) ouro".

"Desta forma facemos posible, que un ano máis, o Breogán poida inscribirse para participar na liga no prazo marcado por ese contra aval que se operaría no caso de que o Breogán non fose capaz de atendelo. É unha medida máis para apoiar ao equipo de baloncesto de Lugo que permite levar o nome da nosa provincia ás máis altas categorías do baloncesto español", subliñaba.