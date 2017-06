A deputada de En Marea no Congreso, Alexandra Fernández, acusou ao Ministerio de Fomento de utilizar "argumentos completamente peregrinos e falsos" no seu informe sobre a proposición de lei para a transferencia da AP-9 a Galicia, co obxectivo de, "outra vez, tentar ese bloqueo e ese veto" e imposibilitar esta tramitación.

Así as cousas, nunha rolda de prensa este venres en Vigo, Fernández censurou que Fomento "volve falar de que non se pode asumir o rescate, cando esta iniciativa non fala de rescate".

"A primeira iniciativa que expuxo o Parlamento galego era de transferencia e de rescate, pero esta segunda, aprobada por unanimidade, só falaba de transferencia", lembrou.

"Parece que o Ministerio utiliza máis o criterio da copia e pega que o de ser capaz de ter criterios rigorosos", sostivo, antes de engadir que o custo do rescate calculado polo Goberno, de 4.400 millóns de euros, está "inflado". "É unha operación de mercadotecnia, que crea medo sobre a imposibilidade do rescate", mantivo.

Neste marco, reprobou ao PP que "cando non lle dan os números utilice o veto, porque así rompe as regras democráticas", e considerou que o informe responde a unha "procura de calquera escusa para vetar esta iniciativa, que --Galicia siga-- hipotecada para sempre coa AP-9, velar polos intereses de Audasa e beneficiar aos seus amigos e prexudicar aos galegos".

Ante todo iso, subliñou que "o PP, en definitiva, tenta bloquear que se poida discutir no Congreso porque sabe que existe a posibilidade real de que esta iniciativa salga adiante e pode perder a votación".

"Esta é a única razón de que o Goberno teña que estar permanentemente buscando a forma de vetar esta iniciativa", selou.

"INCOHERENCIA" DO PP

Despois de que a proposición de lei para a transferencia da AP-9 a Galicia fose aprobada por unanimidade polo Parlamento Gallego, co voto favorable tamén do Partido Popular, Fernández criticou a "incoherencia entre o PP de Galicia e o de Madrid: Esa bicefalia onde, por desgraza, sempre gaña Madrid e parece que Feijóo non ten nada que dicir".

Neste sentido, comentou que está completamente en dúbida o peso político --de Feijóo-- dentro do seu partido".

"Levámolo vendo permanentemente, vímolo nos orzamentos, onde Galicia quedou absolutamente relegada, e parece que Feijóo o único papel que pode xogar é o de monicreque e o de tentar salvar a posición do Partido Popular", concluíu.