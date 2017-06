O presunto asasino de Daniel Beltrán dispúñase a usar a súa arma contra os policías cando foi reducido e detido

O presunto asasino do mozo Daniel Beltrán, José Luís L.P., dispúñase a utilizar a arma do crime (un revólver de gran calibre) contra os dous axentes que o detiveron, e só a intervención destes, que se abalanzaron contra el ao observar que metía a man na bandoleira onde levaba a arma, impediu que a traxedia da noite de San Xoan en Chapela fose aínda maior.

Axentes Chapela | Fonte: Europa Press

Así o relataron este venres os dous policías que reduciron e detiveron esa madrugada a José Luís L.P.. "Dérannos a súa descrición, cando o localizamos apuntámolo coas nosas armas e pedímoslle que nos ensinase as mans, pero non nos facía caso. Cando vimos que metía unha man na bandoleira que levaba (onde tiña o revólver), non o pensamos, abalanzámonos e conseguimos reducilo", explicou o axente Jorge Sánchez, quen recoñeceu que chegou a temer pola súa vida.

"Nese momento só pensas en resolver a situación. El tiña a intención de sacar a arma, foi un forcexo complicado", apostilou José María, o inspector que acompañou a Sánchez na detención.

Cando estes dous policías detiveron a José Luís aínda non coñecían o seu amplo historial delituoso. O presunto asasino, tras ser esposado, ameazou aos axentes e insultoulles chamándoos "falanxistas e carceleiros"; mesmo chegou a recoñecer que matara a un mozo.

Así, este individuo pediu un cigarro a un dos policías, que llo negou, ao que respondeu: "Matei a un, pero ao outro non, correspóndeme polo menos un cuarto de cigarro", en alusión a un acompañante da vítima, que esquivou outro disparo.

ARMA DO CRIME

O propio comisario xefe de Vigo, Manuel Teijeiro, confirmou que a arma usada no crime, un revólver Magnum 357 "estaba en perfectas condicións, coa súa numeración" e lista para ser disparada. Segundo incidiu, a Policía está agora "chequeando" as súas bases de datos para pescudar a orixe do revólver e se foi empregado na comisión dalgún outro delito.

Os dous axentes que interviñeron na detención estaban equipados con chaleco antibalas pero ambos recoñeceron que, dado o gran calibre do revólver que levaba o sospeitoso, esta medida de seguridade serviría de pouco se José Luís L.P. disparase contra eles.

RECOÑECEMENTO

Os dous axentes de Policía recibiron este venres a visita, na Comisaría de Vigo, da subdelegada do Goberno, Ana Ortiz, quen eloxiou o seu valor e expresou o seu recoñecemento pola súa actuación, aínda "pondo en risco a súa vida". "A tráxica morte de Daniel Beltrán xa non ten marcha atrás, pero grazas a estes policías evitouse unha traxedia de dimensións maiores", proclamou.

Na mesma liña, o comisario Manuel Teijeiro reiterou a súa felicitación aos funcionarios e proclamou que "todo o equipo de mando" está "orgulloso" de ter a eses axentes en persoal. Segundo valorou, "o ánimo de servir" impúxose, no seu caso, ao risco e perigo da intervención.