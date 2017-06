O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, emprazou ao presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo a "demostrar que el non está detrás desta basta manobra" do Goberno central para vetar a transferencia a Galicia da AP-9.

Nunha primeira reacción tras coñecer que o Executivo central veta de novo a tramitación da proposición de lei orgánica de transferencia da titularidade da AP-9 á Comunidade galega, Leiceaga subliñou que esta decisión é "inaceptable".

O socialista cre que se trata dunha manobra "basta, torticera e desleal" dos populares "co Parlamento galego e cos cidadáns".

"É inadmisible e nós imos esixirlle a Alberto Núñez Feijóo que deixe de tomarlle o pelo aos cidadáns de Galicia", advertiu Fernández Leiceaga.

Ao seu xuízo, o presidente da Xunta, "se quere recuperar unha mínima credibilidade" en relación con este asunto, "debe conseguir que os votos do PP na Mesa do Congreso faciliten a tramitación desta iniciativa".

Neste sentido, lembrou que "Ana Pastor é deputada por esta provincia", a de Pontevedra, "non por ningunha outra", e "ten que someterse aos criterios do PP de Galicia", que na Cámara autonómica mostrouse a favor da transferencia da autoestrada de peaxe AP-9.

"NON PODE MIRAR PARA OUTRO LADO"

Xa que, segundo Fernández Leiceaga, "esa é a única maneira en que pode demostrar que el non está detrás desta basta manobra para votar a favor da transferencia en Galicia e vetala en Madrid". "Núñez Feijóo non pode mirar para outro lado", incidiu.

Xoaquín Fernández Leiceaga fixo estas declaracións no transcurso dunha rolda de prensa en Pontevedra tras manter un encontro con empresarios que trasladaron ao socialista a importancia de reforzar a conectividade de Galicia.