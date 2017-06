A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, cargou contra o ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que cre que está "a comprar todos os boletos" para ser nomeado "persoa non grata" en Galicia, tras o segundo veto do Goberno de Rajoy ao debate da transferencia da autoestrada de peaxe AP-9.

No transcurso dunha visita ao Concello de Poio (Pontevedra), Pontón valorou este "novo agravio" como unha "mostra do desprezo co que se trata a Galicia desde Madrid" e unha "nova proba da irrelevancia política de Feijóo en Madrid", á vista da decisión do Goberno do Estado de vetar de novo a tramitación da Proposición de Lei Orgánica de transferencia da titularidade da AP-9 á Comunidade galega.

Lembrou que o órgano que decide sobre a toma en consideración desta lei é a Mesa do Congreso, na que "tamén teñen responsabilidade outras forzas políticas" nun contexto "sen maioría absoluta do PP".

"Espero que unha deputada galega como Ana Pastor non volva cometer unha traizón con este país, que non volva pasar por encima de todos os galegos e galegas sendo cómplice dun novo agravio", engadiu.

A portavoz nacional do Bloque responsabilizou ao presidente da Xunta "pola súa incapacidade para defender" os intereses dos galegos, e mostrouse convencida de que "seguro volverá xustificar este informe", o que conduce a que Galicia sexa "máis irrelevante e demostra cada día que Feijóo non pinta nada en Madrid".

"IGNORA OS CAMBIOS INTRODUCIDOS"

Para os nacionalistas, os rescates dos bancos e os das radiais madrileñas xunto con "as amnistías fiscais ilegais aprobadas por Montoro" son as medidas que rompen o equilibrio das contas públicas e non así a transferencia da AP-9, como volve alegar o Goberno "ignorando os cambios introducidos polo Parlamento galego".

Finalmente, a portavoz do BNG apelou a "seguir facendo presión" para conseguir o traspaso da AP-9 como "primeiro paso" para "pór fin á situación de ter unha das peaxes máis caras do Estado" cando os salarios son dos "máis baixos".