Rural.- A Policía Autonómica e axentes forestais esclarecen dous incendios en Noia e Padrón (A Coruña)

Axentes da xefatura da Policía Autonómica de Santiago de Compostela xunto con axentes forestais do distrito do Barbanza informaron do esclarecemento de dous incendios forestais nos concellos de Noia e Padrón, na Coruña.

No primeiro caso, impútase a un home como presunto autor do lume que tivo lugar en Argalo (Noia) o pasado 23 de xuño. Afectou a un total de 0,25 hectáreas e produciuse por mor dunha suposta neglixencia nunha fogueira non comunicada.

Foi necesaria a intervención do servizo de extinción de incendios da Xunta e os feitos foron agora trasladados aos xulgados de primeira instancia e instrución de Noia.

No caso do segundo incendio, procedeuse á imputación dunha muller como responsable das lapas que se rexistraron na parroquia de Santa María de Cruces na noite de San Juan e que afectou a un total de 0,04 hectáreas de monte raso.

A orixe do lume respondeu á realización dunha fogueira que se avivou ao día seguinte. Tamén interveu o servizo de extinción da Xunta e fíxose constar o ocorrido ao xulgado de instrución de garda de Padrón.

Na actual campaña de incendios forestais foron detidas ou investigadas pola Policía Autonómica un total de 52 persoas como presuntas autoras de lumes na comunidade.