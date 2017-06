Fiscalía investiga ao presidente dun grupo local pesqueiro por un suposto enchufe, que o implicado nega

A Fiscalía Provincial da Coruña abriu dilixencias de investigación penal contra o presidente do Grupo de Acción Local Pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Sur, Andrés García, por un suposto delito de prevaricación.

Nun escrito con data do 5 xuño, o fiscal sinala que abre investigación pola suposta selección dunha curmá de Andrés García, Nuria Castro --que era concelleira do PP en Sada no momento de participar no concurso--, para traballar no GALP que el preside.

Estas dilixencias parten dunha denuncia do Partido Demócrata Sada Popular (PSDP) contra o presidente deste GALP --que é unha entidade colaboradora da Xunta e recibe fondos europeos para o seu funcionamento--, xa que as bases de selección do persoal incluían como requisito o non desenvolver cargos electos na administración local.

Nos antecedentes das dilixencias da investigación penal da Fiscalía recóllese que no día da presentación da solicitude a un posto de persoal técnico no GALP, o 22 de febreiro de 2017, Nuria Castro tiña a condición de concelleira do Concello de Sada, "o que contrariaba o contido da súa declaración asinada", pois esta muller por entón aseguraba non desempeñar ningún cargo electo na administración local.

Así, conseguiu a máxima puntuación pola comisión de selección na convocatoria da praza celebrada o 9 de marzo, "presidida polo seu primo Andrés García", "quen asinou as listas de candidatos". Tras iso, Nuria Castro cesou no seu posto de concelleira do PP no pleno do 30 de marzo.

De tal forma, Fiscalía considera que existen "elementos indiciarios da posible decisión arbitraria na selección interesada por parte de Andrés García". Así, ábrese investigación en base a cuestións como a súa relación familiar, "a incompatibilidade que a peticionaria tiña na data da presentación da instancia", "a mendaz declaración xurada e a renuncia á súa condición pública días despois da publicación da lista definitiva".

"EU NUNCA FIXEN ESA CONTRATACIÓN NIN A PROPUXEN"

"Eu nunca fixen esa contratación nin a propuxen", afirma en declaracións a Europa Press este venres Andrés García, que é tamén patrón maior en Sada.

Respecto diso, explica que da selección de persoal para o GALP encárgase unha "empresa externa" que funciona a modo de comisión de contratación e que el non decide a quen se contrata e a quen non.

Tras asegurar non ter constancia da apertura desas dilixencias por parte de Fiscalía, Andrés García sostén que esa contratación "nunca levou a cabo", xa que "se decidiu parar ante a posibilidade que puidese haber incompatibilidades". Por iso, "non se fixo nada ilegal".

Sobre este extremo, indica que se pediu un informe á Xunta, que "contestou de forma xenérica", polo que se recorreu a solicitar a opinión da Deputación da Coruña, e estase á espera da súa resposta.