Empresas galegas de produtos pesqueiros lideran o sector en España, con 6.000 millóns de facturación e 13.200 empregos

Galicia lidera o sector da industria e comercialización de produtos pesqueiros en España, cun total de 208 empresas que acumulan máis de 6.000 millóns de euros de facturación e 13.200 empregos directos, respecto ao total nacional, que rexistra 575 empresas cun volume de facturación superior a 12.200 millóns de euros e máis de 28.200 empregos directos.

Foto: Informe Produtos Mar | Fonte: Europa Press

Así se desprende do primeiro 'Informe sectorial da industria e comercialización de produtos pesqueiros de España', que elaboraron o Consorcio da Zona Franca de Vigo e Conxemar coa intención de que teña periodicidade anual, e que foi presentado este venres na sede da Zona Franca co obxectivo de "facer unha foto fixa da realidade económica" deste sector.

O presidente de Conxemar, José Luís Freire, eloxiou este informe porque dispón de "datos de fontes solventes" e permite ao sector "ter mellor coñecemento" da súa realidade. A continuación, a delegada do Estado no Consorcio, Teresa Pedrosa, destacou que este "se portou moi ben na saída da crise", pois "remontou con taxas moi positivas de crecemento".

Así as cousas, partindo de datos do ano 2015, explicou que, das cifras do sector de produtos pesqueiros en España, despréndese que as empresas industriais ascenden a 374, que xeran 21.700 empregos e 7.900 millóns de facturación; e as empresas comercializadoras son 201, as cales rexistran 6.500 empregos e 4.200 millóns de facturación.

Pola súa banda, a asociación Conxemar agrupa a 219 empresas, que en 2015 aproximáronse aos 7.600 millóns de euros de facturación e os 15.500 empregos, o que representa o 62% e o 55% do total do sector industrial e comercializador en España. Ademais, no relativo ao produto conxelado, a asociación ten unha representatividade "aínda maior".

CONXELADOS

Dentro das cifras globais, o produto do mar conxelado ten un gran peso, pois en 2015 alcanzou unha facturación de 9.000 millóns e 17.600 empregos directos. No relativo a Galicia, o conxelado mantén a súa importancia, cun total de 137 empresas, 3.894 millóns de euros de facturación e 6.700 empregos.

"A magnitude das cifras do conxelado non deixa lugar a dúbidas do seu valor e do seu papel destacado como motor da industria de transformación e comercialización", apuntou o presidente da Asociación Española de Almacenistas, Importadores, Transformadores e Exportadores de Produtos da Pesca e Acuicultura (Conxemar).

FORTALEZA

A directora xeral de Pesca, Mercedes Rodríguez, que acudiu ao acto en representación da Consellería do Mar, ante a ausencia de Rosa Quintana por "motivos persoais", destacou que os resultados do informe demostran "a fortaleza deste sector para a economía de Galicia, e o peso que ha ido gañando dentro e fóra das súas fronteiras".

"Indica que estamos na boa dirección e obtendo un retorno progresivo do traballo que a Xunta iniciou en 2009 para modernizar a industria transformadora", sostivo, antes de engadir que van "continuar con ese traballo", para o que a Administración porá a disposición destas empresas "case 96 millóns de euros ata 2020 para mellorar a súa competitividade".