Unha trintena de exempregados da fábrica de armas da Coruña concentráronse este venres ante a Delegación do Goberno para denunciar o "silencio" da Administración ante os "incumprimentos" da adxudicataria, polo que non dubidan en tachar este proceso de "estafa pública".

En declaracións a Europa Press, o que foi presidente do comité de empresa da fábrica de armas, Roberto Teijido, reclamou o "compromiso" por parte do Delegado do Goberno, Santiago Villanueva, á hora esclarecer o proceso de adxudicación da factoría a Hércules de Armamento.

Os exempregados protestaron en demanda dos compromisos contraídos polo Delegado do Goberno, quen no seu día- aseguran- comprometeuse a facer as xestións necesarias para esclarecer as denuncias presentadas polo antigo Comité de Empresa respecto das "irregularidades" no proceso de adxudicación da factoría a Hércules de Armamento.

Piden, ademais, que a Administración recupere a concesión ante os "incumprimentos" da adxudicataria. "Está claro que hai algo raro. Calquera administración que outorga concesión e o adxudicatario non cumpre o que fai é recuperar a concesión e facer un novo concurso, pero aquí non", sinalou Teijido.

"INTERESES OCULTOS"

Neste sentido, volveu a facer referencia aos posibles "intereses ocultos e especulativos" da trama que xa denunciaron estes traballadores en setembro de 2014, asegurando que Hércules de Armamento era un "bluff", xa que non había nin capacidade técnica, nin industrial, nin económica para acometer o relanzamento da antiga Fábrica de Armas.

Así, ante a Delegación do Goberno, os exempleados denunciaron o que consideran "unha estafa pública", á que engaden o "silencio" da Delegación do Goberno e do Ministerio de Defensa. "Co silencio, é cómplice dunha estafa", di Teijido.